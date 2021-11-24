Против операторов, уличенных в перевозке мигрантов, введут санкции в ЕС

Европейский союз предложил занести в черный список транспортных операторов, которые содействуют незаконному ввозу мигрантов или торговле людьми, пишет "Интерфакс".

В постановлении Совета ЕС, принятом 23 ноября, говорится, что данные меры направлены на предотвращение и ограничение деятельности транспортных операторов, участвующих в "контрабанде мигрантов или торговле людьми или содействуют этому". Сам документ принят в рамках "единого ответа ЕС на спонсируемую государством инструментализацию людей на внешней границе ЕС с Белоруссией".

Данный документ пополнит законодательство ЕС, направленное на поддержку членов союза, "страдающих от гибридных атак подобного рода".

Ограничительные меры против таких компаний могут включать ограничение операций таких компаний на рынке ЕС, приостановку лицензий или разрешений, прав на дозаправку или техническое обслуживание в пределах ЕС, а также запрет на транзит или полеты над ЕС, технические посадки или заходы в порты ЕС. 

Совет ЕС 15 ноября расширил санкционный режим ЕС в отношении Белоруссии, охватив им физических и юридических лиц, которые участвуют в инструментализации мигрантов. Утверждены меры против авиакомпаний, турагентств и других посредников. Достигнуто политическое соглашение по пятому пакету ограничительных мер, связанных с ситуацией на границе, торговлей людьми и продолжением внутренних репрессий в Белоруссии. Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией изменено, так что его преимущества не распространяются на белорусских правительственных чиновников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.11.2021, 13:40
    Гость: Вы......

    То ,что вы "прохожиЙ" у "луки" в прихожей и сомнений НЕТ! Зачморив собственный народ в тюрьмах кгб и на улицах,попрошайка цыган не упустил возможность "срубить" валюту на мусликах,пригласив на "тур" к границам ЕС.Но "разгребать" всё равно будет "лука" с такими "прохожими" вокруг себя!

  3. 24.11.2021, 12:41
    Гость: Старый

    Да какая тут "конспирология"? Власть в России захватили власовцы, они же гитлеровские прихвостни, осужденные нюрнбергом в 1946 году. Превратить супердержаву в "территорию с сомнительной историей" могли только явные враги.

  4. 24.11.2021, 12:39
    Гость: Старый

    А какие санкции, кроме кипящих котлов в Аду, будут предусмотрены для тех, кто спровоцировал эту волну эмиграции? Ну, те, кто бомбил города и разрушал государства, откуда бегут эти беженцы. Или опять "это другое"?

  5. 24.11.2021, 12:30
    Гость: прохожий

    Вы что-нибудь знаете о безвизовом режиме на 30 дней? Хотя зачем спрашивать у такого злобного и безграмотного сноба? Вы такой же фашист как поляки, которые пытаются "выбить деньги", а заодно погубить ненавистную им страну, которая никому и ничего не лижет.

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