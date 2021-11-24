Сирия сообщила о гибели мирных жителей в результате атаки Израиля

07:55 24.11.2021

Два мирных жителя погибли, еще семь человек получили ранения в результате атаки Израиля на город Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.

Авиаудары были нанесены с северо-востока Бейрута. Утверждается, что большая часть израильских ракет была сбита сирийскими средствами ПВО.

Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии. Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения систематического нарушения суверенитета Сирии, так как подобные агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.