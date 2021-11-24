Сирия сообщила о гибели мирных жителей в результате атаки Израиля
Два мирных жителя погибли, еще семь человек получили ранения в результате атаки Израиля на город Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.
"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.
Авиаудары были нанесены с северо-востока Бейрута. Утверждается, что большая часть израильских ракет была сбита сирийскими средствами ПВО.
Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии. Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения систематического нарушения суверенитета Сирии, так как подобные агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кто-же из них лжет, власти Сирии которые сообщают о гибели мирных жителях , или власти РФ, которые не однократно заявляли что небо Сирии закрыто российскими ПВО?
из Назарета может ли быть что доброе?
Кто умён, тот не терпит.
Вот вам свеженькая новость.
Марокко и Израиль год спустя после нормализации отношений укрепляют военное сотрудничество.
24 ноября начинается двухдневный визит в Марокко министра обороны Израиля Бени Ганца. Он встретится с рядом официальных лиц и подпишет меморандум о взаимопонимании по военному сотрудничеству. Ожидается подписание соглашения о поставках ракетных систем малого и среднего радиуса действия, бронетехники и танков.
Сообщается также, что Марокко в целях защиты воздушного пространства приобрело израильскую систему Skylock Dome по выявлению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов.
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А "богамиизбранные" убийцы, мечтающие уничтожить Израиль, будут и дальше получать от него по зубам.))
Путин вообще-то мочил террористов в Сирии с 2015 года.
И мочил очень крепко.
А там где Россия по политическим соображениям вломить бармалеям не может (например, из-за того, что те связаны с Асадом или Ираном)- там удары наносит Израиль.
Интересы России и Израиля в этом деле совпадают полностью.
А что? Богами избранные отрезали головы нашим лётчикам?