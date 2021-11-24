Сирия сообщила о гибели мирных жителей в результате атаки Израиля

Два мирных жителя погибли, еще семь человек получили ранения в результате атаки Израиля на город Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", — говорится в заявлении.

Авиаудары были нанесены с северо-востока Бейрута. Утверждается, что большая часть израильских ракет была сбита сирийскими средствами ПВО.

Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии. Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения систематического нарушения суверенитета Сирии, так как подобные агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 14:20
    Гость: Стесняюсь спросить

    кто-же из них лжет, власти Сирии которые сообщают о гибели мирных жителях , или власти РФ, которые не однократно заявляли что небо Сирии закрыто российскими ПВО?

  3. 24.11.2021, 13:25
    Гость: Рабинович

    Кто умён, тот не терпит.
    Вот вам свеженькая новость.
    Марокко и Израиль год спустя после нормализации отношений укрепляют военное сотрудничество.
    24 ноября начинается двухдневный визит в Марокко министра обороны Израиля Бени Ганца. Он встретится с рядом официальных лиц и подпишет меморандум о взаимопонимании по военному сотрудничеству. Ожидается подписание соглашения о поставках ракетных систем малого и среднего радиуса действия, бронетехники и танков.
    Сообщается также, что Марокко в целях защиты воздушного пространства приобрело израильскую систему Skylock Dome по выявлению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов.
    ...
    А "богамиизбранные" убийцы, мечтающие уничтожить Израиль, будут и дальше получать от него по зубам.))

  4. 24.11.2021, 13:17
    Гость: Рабинович

    Путин вообще-то мочил террористов в Сирии с 2015 года.
    И мочил очень крепко.
    А там где Россия по политическим соображениям вломить бармалеям не может (например, из-за того, что те связаны с Асадом или Ираном)- там удары наносит Израиль.
    Интересы России и Израиля в этом деле совпадают полностью.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Депутат Госдумы Валерий Рашкин сознался в убийстве лося
Кроссовки и джинсы
Штаны и кроссовки не поддались импортозамещению
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Не отдадим Беларусь Путину: почему Германия идет на контакт с Лукашенко
Россия в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса
Избранное
Картофель - второй хлеб: подходит всем
Советская вокальная школа победила на «Славянском базаре»
Влияние витаминов на наш организм
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Расширьте пространство дома с помощью нескольких махинаций. Советы экспертов
«Президентские выборы в Белоруссии продемонстрировали нечто запредельное – голосование при введенных в столицу армейских частях»
Как начать знакомство с девушкой?
Как научиться общаться с людьми?
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
Плейлист Венкова «Стокгольмский синдром»