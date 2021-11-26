Лукашенко попросил руководство Польши пропустить беженцев в Германию

20:11 26.11.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в Германию.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - заявил белорусский лидер, выступая в пятницу перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе с Польшей. По его словам, в таком случае "проблема кризиса на границе будет решена".

По словам Лукашенко, руководство Польши "обезумело и потеряло связь с реальностью".

"Уважаемые поляки, образумьте своих политиков. <...> За счет этих обездоленных людей они хотят решить свои внутренние и внешние проблемы", - цитирует Лукашенко ТАСС. По его словам, руководство Польши рассчитывает выторговать миллиарды евро у ЕС, который из-за разногласий с Варшавой заблокировал эту помощь.

"Поэтому еще раз прошу поляков, настойчиво прошу: нам не нужны никакие столкновения, тем более войны, пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, в Беларусь, не в Польшу идут. Они идут в Германию, пропустите их, и будет решена проблема", - сказал он.

Белоруссия не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Польшей ради создания гуманитарного коридора для прохода мигрантов в Германию, указал Лукашенко.

"Что мы можем сделать для вас? Но вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии", - отметил Лукашенко, обращаясь к мигрантам.

"Вы видите, как они реагировали на то, как вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, [забросали] светошумовыми гранатами, слезоточивым газом. <...> Если бы пошли дальше к границе, они начали бы стрелять", - сказал президент. "Люди с той стороны [границы] обезумели", - добавил он.

При этом он заверил, что белорусские власти не будут препятствовать находящимся в стране мигрантам в их стремлении пройти на Запад. "Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете - идите", - сказал Лукашенко. Он добавил, что белорусские власти не будут политизировать проблемы беженцев. "Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, белорусские власти также не будут насильно выдворять беженцев.

"Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", - сказал Лукашенко, обращаясь к мигрантам, размещенным на территории центра. Он сообщил, что к настоящему времени Белоруссию уже покинули около 1 тыс. мигрантов.

По его словам, белорусская сторона будет стараться обеспечить мигрантов продуктами и одеждой. "Мы будем делать все, чтобы сделать ваш временный быт немножко легче. <...> Я знаю, что у вас уже образовалась некая руководящая элита в лагере. Это неплохо. Давайте через них поддерживать контакт со всеми вами", - предложил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что всего на территории Белоруссии сейчас находятся около 2-3 тыс. беженцев. "На территории Беларуси, кроме двухтысячного лагеря, около 2-3 тыс. беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительная цифра"- сказал Лукашенко.