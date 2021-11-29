Китайский инвестор «Мотор Сич» решил взыскать с Украины $4,5 млрд
Китайские инвесторы украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич» требуют с Украины не менее $4,5 млрд компенсации за убытки. Соответствующий иск подан в арбитражный суд в Гааге. Об этом говорится в заявлении, размещенном одним из инвесторов компании, Skyrizon, в соцсети WeChat.
«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд», — цитирцет ТАСС сообщение. Инвесторы также «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
В 2016 году китайцы намеревались купить 56% акций «Мотор Сич», но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку. В августе 2019-го Skyrizon и Xinwei Group купили более 50% акций «Мотор Сич». В августе прошлого года украинская прокуратура арестовала акции компании после объявления о подаче заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в ней.
Также против намерений китайских компаний приобрести «Мотор Сич» высказывались в Вашингтоне. Весной 2021 года украинские власти национализировали «Мотор Сич».
«Мотор Сич» выпускает двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Порядка 80% его продукции ранее покупали российские авиазаводы, однако в марте 2014-го Киев запретил поставки «государству-агрессору».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже куплен. Уселись смотреть развитие рабочих мест в стране 404.
Надо быть полным недоумком, чтобы после уже десятков примеров кидалова со стороны как бизнеса в кавычках Украины так и властей Украины, что-то общее с ними затевать, они кинут. Поэтому в украину никто сейчас и не вкладывается, и не будут вкладываться, особенно это касается таких желанных для украины западных инвестиций, максимум дадут кредиты, чтобы на них же было куплено что-то у западных компаний, то есть напрямую врядли увидят денюжки на украине. А транзит газа скоро закончится...
Даже если китайцам удастся всего 1 миллиард выдрать с Киева за завод, то он однозначно будет уничтожен. Что бы даже 20% требуемого Китайцами долга погасить, Киеву просто негде взять столько денег, внутри Украины никто не даст за завод (если они его выставят на продажу)и трети.
Интересно, а чем Киев думал когда национализировал завод? Инвесторам то в любом случае пришлось бы возвращать то, что они туда вложили.
Показывать фигу из за забора, как любит Киев делать с РФ, с Китаем у них не прокатит.
это же не россия, с китайцами так просто не выйдет
Фирменный почерк страны 404- кому должны, всем прощаем. Ще не вмэрла Украина!)