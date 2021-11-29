Китайский инвестор «Мотор Сич» решил взыскать с Украины $4,5 млрд

Фото с сайта facebook.com

Китайские инвесторы украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич» требуют с Украины не менее $4,5 млрд компенсации за убытки. Соответствующий иск подан в арбитражный суд в Гааге. Об этом говорится в заявлении, размещенном одним из инвесторов компании, Skyrizon, в соцсети WeChat.

«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд», — цитирцет ТАСС сообщение. Инвесторы также «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

В 2016 году китайцы намеревались купить 56% акций «Мотор Сич», но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку. В августе 2019-го Skyrizon и Xinwei Group купили более 50% акций «Мотор Сич». В августе прошлого года украинская прокуратура арестовала акции компании после объявления о подаче заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в ней.

Также против намерений китайских компаний приобрести «Мотор Сич» высказывались в Вашингтоне. Весной 2021 года украинские власти национализировали «Мотор Сич».

«Мотор Сич» выпускает двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Порядка 80% его продукции ранее покупали российские авиазаводы, однако в марте 2014-го Киев запретил поставки «государству-агрессору». 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.11.2021, 16:43
    Гость: Александр

    Надо быть полным недоумком, чтобы после уже десятков примеров кидалова со стороны как бизнеса в кавычках Украины так и властей Украины, что-то общее с ними затевать, они кинут. Поэтому в украину никто сейчас и не вкладывается, и не будут вкладываться, особенно это касается таких желанных для украины западных инвестиций, максимум дадут кредиты, чтобы на них же было куплено что-то у западных компаний, то есть напрямую врядли увидят денюжки на украине. А транзит газа скоро закончится...

  3. 29.11.2021, 16:02
    Гость: ABCD

    Даже если китайцам удастся всего 1 миллиард выдрать с Киева за завод, то он однозначно будет уничтожен. Что бы даже 20% требуемого Китайцами долга погасить, Киеву просто негде взять столько денег, внутри Украины никто не даст за завод (если они его выставят на продажу)и трети.
    Интересно, а чем Киев думал когда национализировал завод? Инвесторам то в любом случае пришлось бы возвращать то, что они туда вложили.
    Показывать фигу из за забора, как любит Киев делать с РФ, с Китаем у них не прокатит.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Александр Иванович Бастрыкин
Бастрыкин предложил полностью вернуться к советской системе образования
Ковид не является главной причиной роста смертности: анализ статистики
Сертификат о прививке
Рязанский депутат призвал расстреливать купивших сертификаты о вакцинации
© KM.RU, Алексей Белкин
В Астрахани задержан житель Дагестана, избивший ногами девушек в кафе
Избранное
«Хрен редьки не слаще»: облегчит ли педагогам жизнь новая схема начисления зарплат
Такая разная Ирина Рахманова
Ты где, национальная идея?...
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
Виктория Пьер-Мари: «Привлекательность и здоровье женщине дает ее внутренняя наполненность!»
«Самый плохой и губительный сценарий для страны - если и в 2022 году на «прямой линии» президент будет вновь работать санитарным врачом»
Оплатите любовь к родителям, граждане!
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»
5 советов начинающему кулинару
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны