Китайский инвестор «Мотор Сич» решил взыскать с Украины $4,5 млрд

12:46 29.11.2021

Китайские инвесторы украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич» требуют с Украины не менее $4,5 млрд компенсации за убытки. Соответствующий иск подан в арбитражный суд в Гааге. Об этом говорится в заявлении, размещенном одним из инвесторов компании, Skyrizon, в соцсети WeChat.

«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд», — цитирцет ТАСС сообщение. Инвесторы также «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

В 2016 году китайцы намеревались купить 56% акций «Мотор Сич», но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку. В августе 2019-го Skyrizon и Xinwei Group купили более 50% акций «Мотор Сич». В августе прошлого года украинская прокуратура арестовала акции компании после объявления о подаче заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в ней.

Также против намерений китайских компаний приобрести «Мотор Сич» высказывались в Вашингтоне. Весной 2021 года украинские власти национализировали «Мотор Сич».

«Мотор Сич» выпускает двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Порядка 80% его продукции ранее покупали российские авиазаводы, однако в марте 2014-го Киев запретил поставки «государству-агрессору».