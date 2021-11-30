В Австрии могут ввести крупные штрафы за отказ от вакцинации
Власти Австрии разрабатывают законопроект, согласно которому тех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса, будут штрафовать. О работе над соответствующим документом сообщило издание Die Presse.
Согласно документу, противники вакцинации должны будут выплатить штраф в размере 3,6 тысяч евро, а в случае отказа от выплаты штрафа, им может грозить тюрьма сроком на четыре месяца.
Штраф в размере 7,2 тысяч евро будет грозить тем, кто дважды проигнорирует "приглашение" властей на вакцинацию.
Штрафные санкции не будут распространяться на людей, у которых есть медицинские противопоказания, беременных и подростков до12 лет.
Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.
Ранее власти Австрии на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнется с февраля 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что нас не убивает - мутирует и пробует еще раз.
Это сколько же раз придется колоться?
Масштабные протесты в Австрии в нашей прессе не освещаются. Как и протесты в Других странах Европы и в Австралии.
Левые вконец Оборзели и остановятся только когда начнут получать по кумполу.
Масштабность проведения вакцинации, а также ее четкое пограничное разделение, вероятно несут угрозу национальной безопасности государств, которую никто не замечает, и о которой никто не говорит. ДНК или РНК содержащиеся в вакцинах, возможно могут быть использованы в качестве маркеров (маячков), и целей для последующей генетической модификации путем внешнего воздействия. Декларируемая ранее проблема разработки генетического оружия заключалась в том, что разнообразие человеческой популяции, проживающей на территории того или иного государства, не позволяло выделить маркеры присущие исключительно населяющей его популяции, не затрагивая популяции других государств. Вакцинация осуществляющаяся по национальным границам государств, вероятно решает эту проблему, "подсвечивая" население каждого государства изолированными ДНК или РНК.
Зачем только штрафы. Нужно сажать антипрививочников в тюряги так как они посмели иметь свое мнение отличное от мнения чинуш ВОЗа и за спиной которого глобалисты.