В Австрии могут ввести крупные штрафы за отказ от вакцинации

09:40 30.11.2021

Власти Австрии разрабатывают законопроект, согласно которому тех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса, будут штрафовать. О работе над соответствующим документом сообщило издание Die Presse.

Согласно документу, противники вакцинации должны будут выплатить штраф в размере 3,6 тысяч евро, а в случае отказа от выплаты штрафа, им может грозить тюрьма сроком на четыре месяца.

Штраф в размере 7,2 тысяч евро будет грозить тем, кто дважды проигнорирует "приглашение" властей на вакцинацию.

Штрафные санкции не будут распространяться на людей, у которых есть медицинские противопоказания, беременных и подростков до12 лет.

Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

Ранее власти Австрии на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнется с февраля 2022 года.