Лукашенко: украинские военные попросили Россию спасти Крым от НАТО в 2014г.

20:40 1.12.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что служившие в Крыму украинские военные в 2014 году сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, так как опасались размещения войск НАТО.

Об этом белорусский лидер рассказал в интервью РИА Новости.

«Они (украинские военнослужащие - прим. ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», - рассказал Лукашенко.

Также он отметил, что США уже занимались проектировкой казармы в Севастополе. «Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», - сказал глава государства.

Глава Белоруссии подчеркнул, что «заранее было договорено»: Крым нужно спасать. Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров и вошел в состав России без единого выстрела, отметил Лукашенко.