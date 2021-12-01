Лукашенко: украинские военные попросили Россию спасти Крым от НАТО в 2014г.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что служившие в Крыму украинские военные в 2014 году сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, так как опасались размещения войск НАТО.
Об этом белорусский лидер рассказал в интервью РИА Новости.
«Они (украинские военнослужащие - прим. ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», - рассказал Лукашенко.
Также он отметил, что США уже занимались проектировкой казармы в Севастополе. «Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», - сказал глава государства.
Глава Белоруссии подчеркнул, что «заранее было договорено»: Крым нужно спасать. Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров и вошел в состав России без единого выстрела, отметил Лукашенко.
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Вообще-то какие то разговоры по поводу Крыма были не только у военных. У политиков тоже. В Киеве тоже обсуждали, не захочет ли Турция захватить Крым если Украина не сможет его удержать, и высказывалось мнение в Киеве " Тогда лучше уж отдать Крым России"...
Но это было пораньше 2014 года.. Лет за 5-7 до того..
Видимо Лукошенко окончательно определился с тем где звучит музыка, конечно стал болтлив в этом заслуга Кремля, и очень хорошо. При негативном развитии обстановки в Донбассе. Электричество, бензин будут на украине в дефиците и будет сложнее осуществлять провокации. И это хорошо!
Среди серьезного сообщества, в том числе у зарубежных лидеров, Путин имеет репутацию скрытного политика. Да и у нас в России политические эксперты его за глаза называют "темнейшим", потому что трудно понять его настоящие намерения. Слова же - это шелуха, обманка для наивных.
Он то плакал, то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Мозаичная психопатия- она такая.