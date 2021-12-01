Лукашенко: украинские военные попросили Россию спасти Крым от НАТО в 2014г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что служившие в Крыму украинские военные в 2014 году сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, так как опасались размещения войск НАТО.

Об этом белорусский лидер рассказал в интервью РИА Новости.

«Они (украинские военнослужащие - прим. ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», - рассказал Лукашенко.

Также он отметил, что США уже занимались проектировкой казармы в Севастополе. «Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», - сказал глава государства.

Глава Белоруссии подчеркнул, что «заранее было договорено»: Крым нужно спасать. Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров и вошел в состав России без единого выстрела, отметил Лукашенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 01:24
    Гость: Да

    Вообще-то какие то разговоры по поводу Крыма были не только у военных. У политиков тоже. В Киеве тоже обсуждали, не захочет ли Турция захватить Крым если Украина не сможет его удержать, и высказывалось мнение в Киеве " Тогда лучше уж отдать Крым России"...

    Но это было пораньше 2014 года.. Лет за 5-7 до того..

  2. 02.12.2021, 00:59
    Гость: Алексей

    Видимо Лукошенко окончательно определился с тем где звучит музыка, конечно стал болтлив в этом заслуга Кремля, и очень хорошо. При негативном развитии обстановки в Донбассе. Электричество, бензин будут на украине в дефиците и будет сложнее осуществлять провокации. И это хорошо!

  3. 01.12.2021, 23:59
    Гость: Ну ты и простачок!

    Среди серьезного сообщества, в том числе у зарубежных лидеров, Путин имеет репутацию скрытного политика. Да и у нас в России политические эксперты его за глаза называют "темнейшим", потому что трудно понять его настоящие намерения. Слова же - это шелуха, обманка для наивных.

  4. 01.12.2021, 23:25
    Гость: В. Высоцкий

    Он то плакал, то смеялся
    То щетинился как ёж
    Он над нами издевался
    Ну сумасшедший — что возьмёшь!

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