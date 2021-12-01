В НАТО потребовали от России «прекратить эскалацию» на границе с Украиной

08:45 1.12.2021

В НАТО призвали Россию "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер, пишет РИА Новости.

По его словам, в НАТО считают, что "намерения России" у восточных границ Украины "непредсказуемы". "Мы призываем Россию проявить прозрачность", - заявил Столтенбер.

Западные страны обеспокоены тем, что, Москва сосредотачивает свои войска на границе с Украиной. На что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это "никому не угродает и никого не должно волновать". А глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что НАТО стягивает военную технику к российским границам, создавая тем самым прямую угрозу безопасности страны.