В НАТО потребовали от России «прекратить эскалацию» на границе с Украиной
В НАТО призвали Россию "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер, пишет РИА Новости.
По его словам, в НАТО считают, что "намерения России" у восточных границ Украины "непредсказуемы". "Мы призываем Россию проявить прозрачность", - заявил Столтенбер.
Западные страны обеспокоены тем, что, Москва сосредотачивает свои войска на границе с Украиной. На что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это "никому не угродает и никого не должно волновать". А глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что НАТО стягивает военную технику к российским границам, создавая тем самым прямую угрозу безопасности страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это ты обнулённого спроси.)))
генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер
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я напоминаю - столтенберг лидер партии Социалистов норвегии.
всю истерию вокруг украины подняли британские гномики в кепочках.
однако причина простая, сша Окупировали украину с большой помощью кремлевских.
поэтому Любая теоретическя возможность потери власти иврейской хунты в киеве, сша воспринимают как угрозу потери Своей территории.
они точно так-же себю вели с прибалтикой например и кремль тупо сдал прибалтику сша.
Какие там намерения, если в российской глубинке скоро жрать нечего будет.
NATO: Nord Atlantic Terror Organization ...в ад , и ВАДУ я в аду видел....
Кто громче всех кричит "Держи вора!" ?