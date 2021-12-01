В НАТО потребовали от России «прекратить эскалацию» на границе с Украиной

В НАТО призвали Россию "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер, пишет РИА Новости.

По его словам, в НАТО считают, что "намерения России" у восточных границ Украины "непредсказуемы". "Мы призываем Россию проявить прозрачность", - заявил Столтенбер.

Западные страны обеспокоены тем, что, Москва сосредотачивает свои войска на границе с Украиной. На что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это "никому не угродает и никого не должно волновать". А глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что НАТО стягивает военную технику к российским границам, создавая тем самым прямую угрозу безопасности страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.12.2021, 14:26
    Гость: g

    генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер
    -
    я напоминаю - столтенберг лидер партии Социалистов норвегии.
    всю истерию вокруг украины подняли британские гномики в кепочках.
    однако причина простая, сша Окупировали украину с большой помощью кремлевских.
    поэтому Любая теоретическя возможность потери власти иврейской хунты в киеве, сша воспринимают как угрозу потери Своей территории.
    они точно так-же себю вели с прибалтикой например и кремль тупо сдал прибалтику сша.

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