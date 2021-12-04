Байден отказался признавать чьи-либо «красные линии» в вопросах по Украине

Президент США Джо Байден поделился ожиданиями от предстоящего разговора с Владимиром Путиным. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», упомянутых президентом России.

В ходе общения с журналистами Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным. «Мы опасаемся действий России, и я хотел бы обсудить этот вопрос», — приводит его слова РБК.

Он добавил, что подготовил определенные предложения для российского президента, однако не стал вдаваться в подробности.

Также Байден заявил, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом он отреагировал на последнее заявление из Москвы. Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что «красные линии» в отношении Украины «прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории».

Накануне МИД России заявил, что для Москвы «красной линией» является вступление Украины в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков назвал возможные темы предстоящих переговоров. По его словам, главы государств могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Кроме того, могут быть затронуты проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2021, 16:30
    Гость: Alex203

    А если "ограниченные" не ограничатся. Кое кому кажется что он отсидится за лужей и потом заработает на кредитах. Этот номер прошёл уже 2 раза. Неограниченный аппетит может создать неограниченные проблемы всем без исключения. Без учёта границ.

  2. 04.12.2021, 16:23
    Гость: Европеец

    Российские красные линии это то же самое как в песне Высоцкого о шахматном матче с Фишером : «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак».

  3. 04.12.2021, 15:41
    Гость: гость

    Знает ли сатана, что его американские слуги хотят уничтожить человечество.
    Зачем это ему, чьи души он будет покупать.

  5. 04.12.2021, 15:20
    Гость: не признаёт ничьи "красные линии"?

    Однако смельчак отчаянный! Вперёд! Через "красные линии"!

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