Байден отказался признавать чьи-либо «красные линии» в вопросах по Украине

13:45 4.12.2021

Президент США Джо Байден поделился ожиданиями от предстоящего разговора с Владимиром Путиным. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», упомянутых президентом России.

В ходе общения с журналистами Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным. «Мы опасаемся действий России, и я хотел бы обсудить этот вопрос», — приводит его слова РБК.

Он добавил, что подготовил определенные предложения для российского президента, однако не стал вдаваться в подробности.

Также Байден заявил, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом он отреагировал на последнее заявление из Москвы. Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что «красные линии» в отношении Украины «прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории».

Накануне МИД России заявил, что для Москвы «красной линией» является вступление Украины в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков назвал возможные темы предстоящих переговоров. По его словам, главы государств могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Кроме того, могут быть затронуты проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.