Байден отказался признавать чьи-либо «красные линии» в вопросах по Украине
Президент США Джо Байден поделился ожиданиями от предстоящего разговора с Владимиром Путиным. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», упомянутых президентом России.
В ходе общения с журналистами Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным. «Мы опасаемся действий России, и я хотел бы обсудить этот вопрос», — приводит его слова РБК.
Он добавил, что подготовил определенные предложения для российского президента, однако не стал вдаваться в подробности.
Также Байден заявил, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом он отреагировал на последнее заявление из Москвы. Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что «красные линии» в отношении Украины «прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории».
Накануне МИД России заявил, что для Москвы «красной линией» является вступление Украины в НАТО.
Переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков назвал возможные темы предстоящих переговоров. По его словам, главы государств могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Кроме того, могут быть затронуты проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А если "ограниченные" не ограничатся. Кое кому кажется что он отсидится за лужей и потом заработает на кредитах. Этот номер прошёл уже 2 раза. Неограниченный аппетит может создать неограниченные проблемы всем без исключения. Без учёта границ.
Российские красные линии это то же самое как в песне Высоцкого о шахматном матче с Фишером : «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак».
Знает ли сатана, что его американские слуги хотят уничтожить человечество.
Зачем это ему, чьи души он будет покупать.
для "дальтоников" все равно какого цвета линии.
Однако смельчак отчаянный! Вперёд! Через "красные линии"!