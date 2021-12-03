В Кремле назвали возможные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

Стоп-кадр из видеотрансляции

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН", — приводит слова  Ушакова РИА Новости

Главы государств также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он.

"Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.

Кроме того, главы государств могут затронуть проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 21:42
    Гость: Простым людям

    необыкновенно интересно, о чем будут "тереть" эти два чувака.
    Это примерно то же, что показывают в "Итогах недели".
    Всю муйню со всего света, вместо того, что происходит у нас в стране.

  2. 03.12.2021, 21:39
    Гость: Анекдот

    — Петька, что делаешь?
    — Оперу пишу!
    — А про меня напишешь?
    — И про тебя напишу, и про Анку напишу, Опер сказал про всех написать!

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