В Кремле назвали возможные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

21:03 3.12.2021

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время готовящихся переговоров могут обсудить тему стратегической стабильности, завил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН", — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Главы государств также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис, добавил он.

"Повестка, мне кажется, очевидна. Это будет такой важный контакт в продолжении женевских переговоров. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей. Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки", — указал Ушаков.

Кроме того, главы государств могут затронуть проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Байдена могут пройти 7 декабря в формате видеоконференции.