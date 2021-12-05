Задержанной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

14:11 5.12.2021

Дело задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги скоро будет передано в суд в Минске. Белорусский СК предъявил ей окончательное обвинение. Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание вражды), сообщает Би-би-си со ссылкой на осведомленные источники. Ей грозит шесть лет тюрьмы - это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

После приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать президент Белоруссии, сказал изданию адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

Сапеге вменяется администрирование телеграм-канала “Черная книга Беларуси” (признан в Беларуси экстремистским), в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором “Черной книги Беларуси”.

По словам источников, в пятницу Софью Сапегу вызывали в СК на следственные действия. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу. Связи с дочерью у них, по словам источников, с середины октября не было.

Гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Белоруссии посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Изначально Сапега проходила подозреваемой по массовым “протестным” делам по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и части 1 статьи 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков). Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.

Где находится Роман Протасевич, неизвестно.