Украина предупредила Европу о 5 млн беженцев в случае вторжения России

12:47 5.12.2021

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в статье для аналитического центра Atlantic Council призвал страны Запада сдержать Россию от «полномасштабного вторжения». Он предупредил, что война ввергнет Европу в кризис, куда устремятся 3–5 млн украинских беженцев.

«Большая война на Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление 3–5 млн беженцев, спасающихся от российского вторжения, будут только одной из многих крупных проблем, с которыми столкнется европейское общество»,— цитирует Резникова «Коммерсант». По его мнению, на кону стоит будущее всей Европы.

В качестве других возможных проблем министр назвал прекращение поставок товаров из России и Украины, включая зерно. По его мнению, это приведет к проблемам с продовольственной безопасностью для всего континента. Кроме того, глава Минобороны считает, что нападение России откроет новую эру «глобальной нестабильности».

Алексей Резников сообщил, что кроме ядерного арсенала Россия превосходит Украину в военной авиации, ракетных системах и военно-морской силе. «Человеческие потери для Украины будут катастрофическими... Россия также понесет огромные потери»,— добавил он. Министр считает, что «образы гробов, возвращающихся в Россию с линии фронта на Украине» не сможет сдержать «даже кремлевская цензура».

Глава Минобороны Украины считает, что эскалации конфликта сейчас еще можно избежать. По его мнению, для этого нужно убедить Москву в том, что цена нападения «слишком высока».

Несколько изданий США и Европы на этой неделе сообщили, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года. По информации СМИ, Россия намерена направить 175 тыс. военных.

Немецкая газета Bild сделала карту возможного вторжения России на Украину по оценкам источников из НАТО и украинской разведки, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех». Она включает в себя нападение на Киев. МИД РФ назвал статью бредом и «пропагандой, замешанной на идеологии».