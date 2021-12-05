Украина предупредила Европу о 5 млн беженцев в случае вторжения России
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в статье для аналитического центра Atlantic Council призвал страны Запада сдержать Россию от «полномасштабного вторжения». Он предупредил, что война ввергнет Европу в кризис, куда устремятся 3–5 млн украинских беженцев.
«Большая война на Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление 3–5 млн беженцев, спасающихся от российского вторжения, будут только одной из многих крупных проблем, с которыми столкнется европейское общество»,— цитирует Резникова «Коммерсант». По его мнению, на кону стоит будущее всей Европы.
В качестве других возможных проблем министр назвал прекращение поставок товаров из России и Украины, включая зерно. По его мнению, это приведет к проблемам с продовольственной безопасностью для всего континента. Кроме того, глава Минобороны считает, что нападение России откроет новую эру «глобальной нестабильности».
Алексей Резников сообщил, что кроме ядерного арсенала Россия превосходит Украину в военной авиации, ракетных системах и военно-морской силе. «Человеческие потери для Украины будут катастрофическими... Россия также понесет огромные потери»,— добавил он. Министр считает, что «образы гробов, возвращающихся в Россию с линии фронта на Украине» не сможет сдержать «даже кремлевская цензура».
Глава Минобороны Украины считает, что эскалации конфликта сейчас еще можно избежать. По его мнению, для этого нужно убедить Москву в том, что цена нападения «слишком высока».
Несколько изданий США и Европы на этой неделе сообщили, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года. По информации СМИ, Россия намерена направить 175 тыс. военных.
Немецкая газета Bild сделала карту возможного вторжения России на Украину по оценкам источников из НАТО и украинской разведки, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех». Она включает в себя нападение на Киев. МИД РФ назвал статью бредом и «пропагандой, замешанной на идеологии».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто вообще придумал что Россия нападёт на Украину ?
Или песков что-то сказал ?
Не пойму о чем он. У них самая сильная армия мира, они погонят врага, они победят, у них достаточно сил, из каждого окна будут стрелять в захватчиков, как заявляют их политики и военные. Они киборги, они непобедимы, и их боится каждая бабушка Донбасса, прекрасно знающая что грозит её погребу. Соотвественно и беженцев не будет.
...ну и чем отличаются хохлы от афганцев или сирийцев? Ответ - НИЧЕМ! Без Русского Барина или местного Бая это просто... группа голодранцев-холопов.
Конечно побегут. Еще как хохлы побегут, и не 5 млн. голов, а значительно больше. Так уже было в Истории бывшей УССР, когда в первые дни ВОВ хохлы сдавались целыми армиями.
А почему так мало беженцев, что, остальное население уже согласно жить в РОссии? Пацак не то ляпнул, не думая, ну тупой!
До чего люблю хохлов!Начинайте движняк сейчас,желательно через польскую границу,там вам очень будут рады!