Суд в Словении назвал обязательную вакцинацию чиновников неконституционной

23:12 6.12.2021

Конституционный суд Словении пришел к выводу, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от коронавируса является незаконным.

В частности, суд установил, что для претворения в жизнь данной меры требуется сперва внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях, сообщает «Интерфакс».

Напомним, власти Словении в сентябре заявили, что вакцинация станет обязательной для всех государственных работников. Планировалось, все сотрудники получат одну дозу препарата до 1 октября, а месяц спустя - вторую.

Даннок решение спровоцировало массовые беспорядки в столице страны. Затем Конституционный суд заблокировал меру до вынесения решения о том, законна ли она.