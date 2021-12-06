Суд в Словении назвал обязательную вакцинацию чиновников неконституционной

Конституционный суд Словении пришел к выводу, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от коронавируса является незаконным.

В частности, суд установил, что для претворения в жизнь данной меры требуется сперва внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях, сообщает «Интерфакс».

Напомним, власти Словении в сентябре заявили, что вакцинация станет обязательной для всех государственных работников. Планировалось, все сотрудники получат одну дозу препарата до 1 октября, а месяц спустя - вторую.

Даннок решение спровоцировало массовые беспорядки в столице страны. Затем Конституционный суд заблокировал меру до вынесения решения о том, законна ли она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 08:30
    Гость: нет-нет

    сегрегация общества и разделение его на касты это только начало. На самом деле это концлагерезация и фашизация страны. Они учатся управлять и манипулировать огромными массами людей.

  2. 07.12.2021, 08:21
    Гость: Что

    будет, если в Словении человек умрёт не вакцинировавшись? Можно ли привлечь к суду Верховный Суд за распространение суицидальных решений приведших к смерти человека?

  3. 07.12.2021, 06:47
    Гость: Старый

    Они там и лежали всегда. "В гейропу хоть чучелом, хоть тушкой" - это не вчера и не "украиной" придумано.

Все комментарии (15)
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