Суд в Словении назвал обязательную вакцинацию чиновников неконституционной
Конституционный суд Словении пришел к выводу, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от коронавируса является незаконным.
В частности, суд установил, что для претворения в жизнь данной меры требуется сперва внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях, сообщает «Интерфакс».
Напомним, власти Словении в сентябре заявили, что вакцинация станет обязательной для всех государственных работников. Планировалось, все сотрудники получат одну дозу препарата до 1 октября, а месяц спустя - вторую.
Даннок решение спровоцировало массовые беспорядки в столице страны. Затем Конституционный суд заблокировал меру до вынесения решения о том, законна ли она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сегрегация общества и разделение его на касты это только начало. На самом деле это концлагерезация и фашизация страны. Они учатся управлять и манипулировать огромными массами людей.
будет, если в Словении человек умрёт не вакцинировавшись? Можно ли привлечь к суду Верховный Суд за распространение суицидальных решений приведших к смерти человека?
Они там и лежали всегда. "В гейропу хоть чучелом, хоть тушкой" - это не вчера и не "украиной" придумано.
То есть чиновников - незаконно. А всех остальных - ОК?
гарант - ну Вы право рассмешили...