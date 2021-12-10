На Украине заявили о подготовке военной провокации против России

Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию в адрес России. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в своем Telegram-канале.

По его словам, военная провокация готовится на конец января 2022 года. С ее помощью Украина и ее партнеры "пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а Украина сможет "списать свои провалы, голод и холод" на агрессию со стороны России. Именно в конце января Украину ждет "пик экономического краха", считает депутат. 

По мнению Кивы, сообщения западных СМИ о гипотетической "российской агрессии" являются первым этапом этой провокации.

"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать, в первую очередь, свою индульгенцию", — добавил политик.

Слова Кивы невольно нашли подтверждение в недавней провокации украинского судна "Донбасс" в акватории Азовского моря. В минувший четверг в ЦОС ФСБ заявили, что утром 9 января корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, не подав заявку. Сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости подачи заявок на прохождение Керченским проливом. В ответ украинские моряки заявили, что корабль не собирается следовать через Керченский пролив. Вечером в четверг в ЦОС отметили, что "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, но на запросы не реагирует.

В ФСБ РФ расценили действия экипажа украинского корабля как "провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания". В свою очредь Украина заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" не нарушал запретных зон.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.12.2021, 15:28
    Гость: Сорин И.Л.- еще раз повторяю- указанные вожди Яблока

    открыто покушаются на территориальную целостность РФ. А самые отморозки- с черно-красными флагами выходят и сугсуют. Еще раз- с Путиным и Герасимовым вы дешево отделались!

  3. 10.12.2021, 15:24
    Гость: Сорину

    А в чём дело? Украина на своей территории вполне может перемещать свои войска и планировать военные учения и действия так, как посчитает нужным.А Шойгу к Украине каким боком?

  4. 10.12.2021, 15:12
    Гость: Династия,понимаш

    Этот Кива сынок Кивы,который будучи офицером пожарником при СССР,получил вышку в 80-е,как серийный убийца и грабитель. Младшенько устроил в МВД дедок-герой СССР. Все просто-3 поколения бандитов и убийц и младшенький повторяет судьбу предков.Дебил и паранойик,но в ВРУ?,социалист и запроданец из ОПЗЖ рабиновича-бойко.

  5. 10.12.2021, 15:06
    Гость: blog2038,.

    "На Украине заявили о подготовке военной провокации против России"
    ---
    Что, прям вот-так дурики взяли и выложили свои карты? Ну-ну.

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