"На Украине заявили о подготовке военной провокации против России"

10:10 10.12.2021

Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию в адрес России. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в своем Telegram-канале.

По его словам, военная провокация готовится на конец января 2022 года. С ее помощью Украина и ее партнеры "пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а Украина сможет "списать свои провалы, голод и холод" на агрессию со стороны России. Именно в конце января Украину ждет "пик экономического краха", считает депутат.

По мнению Кивы, сообщения западных СМИ о гипотетической "российской агрессии" являются первым этапом этой провокации.

"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать, в первую очередь, свою индульгенцию", — добавил политик.

Слова Кивы невольно нашли подтверждение в недавней провокации украинского судна "Донбасс" в акватории Азовского моря. В минувший четверг в ЦОС ФСБ заявили, что утром 9 января корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, не подав заявку. Сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости подачи заявок на прохождение Керченским проливом. В ответ украинские моряки заявили, что корабль не собирается следовать через Керченский пролив. Вечером в четверг в ЦОС отметили, что "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, но на запросы не реагирует.

В ФСБ РФ расценили действия экипажа украинского корабля как "провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания". В свою очредь Украина заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" не нарушал запретных зон.