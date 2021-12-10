На Украине заявили о подготовке военной провокации против России
Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию в адрес России. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в своем Telegram-канале.
По его словам, военная провокация готовится на конец января 2022 года. С ее помощью Украина и ее партнеры "пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток — 2", а Украина сможет "списать свои провалы, голод и холод" на агрессию со стороны России. Именно в конце января Украину ждет "пик экономического краха", считает депутат.
По мнению Кивы, сообщения западных СМИ о гипотетической "российской агрессии" являются первым этапом этой провокации.
"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать, в первую очередь, свою индульгенцию", — добавил политик.
Слова Кивы невольно нашли подтверждение в недавней провокации украинского судна "Донбасс" в акватории Азовского моря. В минувший четверг в ЦОС ФСБ заявили, что утром 9 января корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, не подав заявку. Сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости подачи заявок на прохождение Керченским проливом. В ответ украинские моряки заявили, что корабль не собирается следовать через Керченский пролив. Вечером в четверг в ЦОС отметили, что "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, но на запросы не реагирует.
В ФСБ РФ расценили действия экипажа украинского корабля как "провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания". В свою очредь Украина заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" не нарушал запретных зон.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это не тот Кива, что в АТО воевал ?
открыто покушаются на территориальную целостность РФ. А самые отморозки- с черно-красными флагами выходят и сугсуют. Еще раз- с Путиным и Герасимовым вы дешево отделались!
А в чём дело? Украина на своей территории вполне может перемещать свои войска и планировать военные учения и действия так, как посчитает нужным.А Шойгу к Украине каким боком?
Этот Кива сынок Кивы,который будучи офицером пожарником при СССР,получил вышку в 80-е,как серийный убийца и грабитель. Младшенько устроил в МВД дедок-герой СССР. Все просто-3 поколения бандитов и убийц и младшенький повторяет судьбу предков.Дебил и паранойик,но в ВРУ?,социалист и запроданец из ОПЗЖ рабиновича-бойко.
"На Украине заявили о подготовке военной провокации против России"
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Что, прям вот-так дурики взяли и выложили свои карты? Ну-ну.