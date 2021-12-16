Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода

15:13 16.12.2021

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, этот процесс откладывается по меньшей мере на полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на релиз регулятора.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были завершить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания объявила, что намерена создать в ФРГ дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

Глава BNetzA Йохен Хоманн отметил, что агентство через месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

Ранее замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф подчеркивал, что «Северный поток-2» подключат к европейской газораспределительной сети не раньше сентября 2022 года.

«Северный поток-2» ожидает большое число проблем даже после того, как удастся пройти сертификацию, считает специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что это связано с тем, что противники проекта на этом не остановятся.