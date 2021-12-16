Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода

Фото с сайта eurointegration.com

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, этот процесс откладывается по меньшей мере на полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на релиз регулятора.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были завершить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания объявила, что намерена создать в ФРГ дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

Глава BNetzA Йохен Хоманн отметил, что агентство через месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

Ранее замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф подчеркивал, что «Северный поток-2» подключат к европейской газораспределительной сети не раньше сентября 2022 года.

«Северный поток-2» ожидает большое число проблем даже после того, как удастся пройти сертификацию, считает специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что это связано с тем, что противники проекта на этом не остановятся.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 00:02
    Гость: советскому

    СП-2 еще не запустили но он уже окуплен!Это что-то новое в экономике Пожалуй на шнобеля потянет

  2. 16.12.2021, 23:34
    Гость: Carlos

    Еуропейцы планируют к 2049 полностью отказаться от долгогсрочных контрактов на закупки газа и закупать газ только через биржу... Молодцы... Доходы плутократов вырастут...

  3. 16.12.2021, 23:30
    Гость: Да

    Сейчас запасов газа у немцев до февраля, а северный поток 2 достроен полностью. То есть буквально пару дней, и газ пойдёт. Если будет нужно.

    Поэтому немцы спокойны. Критической ситуации не будет. А если будет, то скажут, что "форс-мажор", и всё... И без всякой сертификации, думаю... Надо же рейх спасать.. :)

  4. 16.12.2021, 23:25
    Гость: Гость

    Его вообще не будут использовать - он никому не нужен кроме Газпрома.
    Потребление газа в Европе падает,стоимость газа для Европы растет.Возможно для иных целей,но ни нефть,ни газ по нему едва ли будут транспортировать.Причины для отказа найдут спокойно.Хотелось бы знать поименно российских чиновников,которые лоббировали этот проект и не учли всех рисков,и увидеть их в тюрьме и изъяв всё имущество,оставив только жилплощадь из расчета 12 квадратных метров на человека.

  5. 16.12.2021, 23:22
    Гость: Да

    Я один. Да с большой буквы. С маленькой да, это не я. Впрочем, иногда этот, другой, тоже Да называется. Позиция у него другая, более критическая и более "левая".

    Но я пишу тексты большего размера. И я обычно с вами не спорю.

    Ну и я часто три точки ставлю... :-)

    И улыбаюсь. :)

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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