Япония за 4 года потратит на оборону рекордные $263 млрд

С 2023 по 2027 год правительство Японии намерено увеличить расходы на оборону до рекордных 30 трлн иен (примерно 263 млрд долларов).

Если данный бюджет будет одобрен, то расходы на оборонные цели превысят лимит в 1% от ВВП, которого власти старались придерживаться начиная с 1976 года, сообщает РБК со ссылкой на издание Nikkei. Текущий среднесрочный оборонный план (2019-2023 года) подразумевает расходы в размере 27,5 трлн иен за пятилетку.

Ожидается, что дополнительные средства пойдут на закупку новой техники, отправку войск к островам вблизи Китая и усиление противоракетной обороны. В бюджет также заложены средства на развитие кибербезопасности и космической сферы.

Напомним, ранее японское Минобороны заявило о намерении отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону. В рамках данной политики министерство старалось удерживать оборонный бюджет в рамках 1% от ВВП.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2021, 12:04
    Гость: Старый

    И чего они купят на это бабло? Американские танки из 80-х или ракеты "томагавк" оттуда же? А... THAAD из нулевых. Ну что же, отличный выбор! Для идиотов.

  2. 16.12.2021, 11:18
    Гость: IgS

    и это хорошо для всех уонкурентов японии. самые неэффективные для экономики воожения жто военные расходы. черная дыра. прощай, япония.

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