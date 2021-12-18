Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых» в России

Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам". Соответствующие поправки внесены в закон "О гражданстве Украины", сообщает РИА Новости.

"Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", — говорится в сообщении.

Зеленский также подписал закон о регулировании механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан "на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе", который позволяет определить места оформления документов.
 

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