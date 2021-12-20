17:04 20.12.2021

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Петра Порошенко от сотрудников правоохранительных органов, пишет РИА Новости.

В пятницу, 17 декабря, Петр Порошенко покинул страну. Политик отправился в турне в Турцию и Польшу, сообщили в пресс-службе его партии "Европейская солидарность"