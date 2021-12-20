Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Петра Порошенко от сотрудников правоохранительных органов, пишет РИА Новости.

В пятницу, 17 декабря, Петр Порошенко покинул страну. Политик отправился в турне в Турцию и Польшу, сообщили в пресс-службе его партии "Европейская солидарность"

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 20.12.2021, 19:24
    Гость: IgS

    он улетел! не обещал вернуться! и, гад какой, уголь для долбо- покупал надо было чтобы сдохли все.

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