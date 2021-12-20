Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
Ранее Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Петра Порошенко от сотрудников правоохранительных органов, пишет РИА Новости.
В пятницу, 17 декабря, Петр Порошенко покинул страну. Политик отправился в турне в Турцию и Польшу, сообщили в пресс-службе его партии "Европейская солидарность"
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дошло через 7 лет - Майдан и развал страны и есть самая настоящая Госизмена.
Решили два еврея похитить самолёт...
друг друга по советски.
он улетел! не обещал вернуться! и, гад какой, уголь для долбо- покупал надо было чтобы сдохли все.
Товарищи остались за донецкой линией фронта)))