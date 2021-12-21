США предъявили обвинение создателю системы мониторинга для Кремля

© KM.RU, Алексей Белкин

Российскому бизнесмену Владиславу Клюшину предъявлено обвинение в инсайдерской торговле. Об этом заявил Минюст США на своем сайте. 18 декабря Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты. Вместе ним обвинения предъявлены еще четырем россиянам.

Клюшину вменяют сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам, а также мошенничество. Вместе с ним по делу проходят еще четверо: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которым также были ранее предъявлены обвинения. Как отмечает американское ведомство, незаконная деятельность принесла фигурантам дела прибыль в размере десятков миллионов долларов.

Согласно позиции обвинения, в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года все они торговали бумагами публичных компаний на основе существенной непубличной информации (MNPI) о доходах этих организаций, до публичного объявления финансовых результатов. MNPI, как утверждается, была приобретена путем несанкционированного вторжения в компьютерные сети двух агентов.

Как сообщили в Минюсте, вооружившись этой информацией, Владслав Клюшин и его сообщники заранее знали, будут ли финансовые показатели компании соответствовать, превосходить или отставать от ожиданий рынка.

Владислав Клюшин — владелец компании «М13». Она оказывает услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ, министерств и других госорганов. Только в 2020 году «М13» заключила на госзакупках контрактов на 355 миллионов рублей. Главная разработка «М13» — система мониторинга СМИ «Катюша».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 13:16
    Гость: ha

    Неужели люди, работающие в области высоких технологий, такие придурки? Особенно, если участвовали в чем-то незаконном. Они что, не понимали, что выезжая за границу, становятся жертвами? Набрал денег - сиди дома и не высовывайся!

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