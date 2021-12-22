Зеленский сузил круг лиц, которые могут высказываться о внешней политике
Президент Украины Владимир Зеленский ограничил круг лиц, которым дозволено делать заявления о внешней политике страны. 22 декабря он подписал соответствующий указ.
Согласно введенным ограничениям, теперь официальные заявления и комментарии, касающиеся внешней политики, могут делать исключительно президент, премьер-министр и глава МИД Украины, пишет Lenta.ru. Государственным органам также дозволяется выступать с высказываниями по этим вопросам, но лишь по поручению перечисленных лиц.
Кроме того, госорганам придется согласовывать свои позиции с внешнеполитическим ведомством, если их представители совершают зарубежные визиты или каким-либо другим образом участвуют в международных отношениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На Украину из-за океана уже привезли "демократическое" отравляющее вещество. Скоро будут пробовать на Донбассе. И ни один "правозащитник" ничего не сказал по этому поводу.
А у нас болтают все, кто ни попадя. Слабая власть.
Призывать западную коричневую "демократию" на помощь!
Фашизм и нацизм у них застрял на майдане в 2014 году.
я не понял... так что мы больше не испытаем гомерического хохота, наблюдая за эскападами клоуна гончаренко.
Или в отделе госдепа пиндостана, курирующего недострану 404 закончились запасы седативных препаратов для сотрудников.