Зеленский сузил круг лиц, которые могут высказываться о внешней политике

Фото с официального сайта Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил круг лиц, которым дозволено делать заявления о внешней политике страны. 22 декабря он подписал соответствующий указ.

Согласно введенным ограничениям, теперь официальные заявления и комментарии, касающиеся внешней политики, могут делать исключительно президент, премьер-министр и глава МИД Украины, пишет Lenta.ru. Государственным органам также дозволяется выступать с высказываниями по этим вопросам, но лишь по поручению перечисленных лиц.

Кроме того, госорганам придется согласовывать свои позиции с внешнеполитическим ведомством, если их представители совершают зарубежные визиты или каким-либо другим образом участвуют в международных отношениях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 23:47
    Гость: !

    На Украину из-за океана уже привезли "демократическое" отравляющее вещество. Скоро будут пробовать на Донбассе. И ни один "правозащитник" ничего не сказал по этому поводу.

  5. 22.12.2021, 22:37
    Гость: личный опыт

    я не понял... так что мы больше не испытаем гомерического хохота, наблюдая за эскападами клоуна гончаренко.
    Или в отделе госдепа пиндостана, курирующего недострану 404 закончились запасы седативных препаратов для сотрудников.

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