США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

Представители Всемирной торговой организации от США обвинили Россию в нарушении взятых ею обязательств, пишет "Интерфакс".

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в докладе американского офиса Конгрессу о соблюдении требований ВТО Россией.

В частности, Россию обвиняют в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

В офисе ВТО подчеркнули, что ведомство продолжит сотрудничать "с партнерами-единомышленниками" и задействует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 11:20
    Гость: Юри_й

    "И России давно бы следовало самой обратиться в ВТО с вопросами по этой теме"
    - кто мешает?

  3. 22.12.2021, 11:16
    Гость: Низя...

    Нельзя. В таком случае Усманов, Миллер, Шредер и другие олигархи сплавляющие сырьевые ресурсы за кордон остануться без порток.

  4. 22.12.2021, 11:05
    Гость: Петр

    А вступали -то в ВТО зачем? Никто тогда и не объяснил народу- что это даст России, кроме проблем.

  5. 22.12.2021, 10:49
    Гость: Цитата

    - Я как-то ограбил банк в Техасе, ваши власти выслали армию. Из-за банка. Вывод прост. В Техасе только техасцы могут грабить банки.

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