США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

08:30 22.12.2021

Представители Всемирной торговой организации от США обвинили Россию в нарушении взятых ею обязательств, пишет "Интерфакс".

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в докладе американского офиса Конгрессу о соблюдении требований ВТО Россией.

В частности, Россию обвиняют в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

В офисе ВТО подчеркнули, что ведомство продолжит сотрудничать "с партнерами-единомышленниками" и задействует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".