США обвинили Россию в нарушении правил ВТО
Представители Всемирной торговой организации от США обвинили Россию в нарушении взятых ею обязательств, пишет "Интерфакс".
"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в докладе американского офиса Конгрессу о соблюдении требований ВТО Россией.
В частности, Россию обвиняют в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.
В офисе ВТО подчеркнули, что ведомство продолжит сотрудничать "с партнерами-единомышленниками" и задействует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".
Комментарии читателей Оставить комментарий
"И России давно бы следовало самой обратиться в ВТО с вопросами по этой теме"
- кто мешает?
а зачем заходили?
Нельзя. В таком случае Усманов, Миллер, Шредер и другие олигархи сплавляющие сырьевые ресурсы за кордон остануться без порток.
А вступали -то в ВТО зачем? Никто тогда и не объяснил народу- что это даст России, кроме проблем.
- Я как-то ограбил банк в Техасе, ваши власти выслали армию. Из-за банка. Вывод прост. В Техасе только техасцы могут грабить банки.