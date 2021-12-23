TikTok стал лидером по посещаемости в интернете в 2021 году

Фото с сайта pixabay.com

Домен сервиса коротких видео TikTok — TikTok.com — стал самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году. В рейтинге, составленном Cloudflare, сайт обошел Google со всеми его сервисами — поиском, почтой, картами, новостями и т.д., сообщила газета The Wall Street Journal.

TikTok впервые возглавил рейтинг посещаемости Cloudfare в феврале, а с августа почти неизменно удерживал лидирующие позиции. Год назад домен приложения занимал лишь седьмую строчку по посещаемости.

Третье место в списке самых посещаемых доменов в этом году занял домен Facebook.com. За ним идут Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com и Twitter.com. Замыкает топ-10 WhatsApp.com. Instagram в первую десятку самых популярных ресурсов в мире в этом году не вошел.

Ранее сообщалось, что TikTok вошел в топ-3 самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассников» и заняв третье место в рейтинге, который был подготовлен аналитиками «МегаФона».

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