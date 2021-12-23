Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет

09:10 23.12.2021

Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет, пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство минобороны страны АрмияInform.

"Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем… Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности… Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин", - говорится в сообщении.

Список профессиональных направлений широкий — от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии.

За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, работодателя, который не проконтролирует наличие документов об учете у сотрудниц, оштрафуют — от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).