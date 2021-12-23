Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет
Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет, пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство минобороны страны АрмияInform.
"Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем… Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности… Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин", - говорится в сообщении.
Список профессиональных направлений широкий — от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии.
За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, работодателя, который не проконтролирует наличие документов об учете у сотрудниц, оштрафуют — от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А свои, те, что в кокошниках, совсем ни на что не способны?
"Барышня уже легли и просят!" (к/ф "За двумя зайцами")
У них, поди, тоже деградация, x3, умеют ли юристки-экономистки борщ варить...
получили наконец свои "кружевные трусы"..
Главное их научить правильно выполнять команду ложись.