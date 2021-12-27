Россию назвали одной из четырех враждебных стран для Великобритании

08:40 27.12.2021

Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются наиболее враждебными Великобритании государствами. Об этом заявил в интервью газете The Telegraph государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс.

По словам Хиндс, данные страны физически располагают "человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться".

"Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов", - подчеркнул он, добавив, что эти угрозы, переведенные на язык непрофессионалов, дают представление о масштабах: шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации.

Угрозой активизации террористической деятельности в стране являются меры локдауна, когда вынужденное пребывание дома вне общества приводят к тому, что это используют вербовщики экстремистских организаций.

Как отмечает издание, ранее спецслужбы предупреждали, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить все больше времени в интернете, для активизации усилий по распространению пропаганды и вербовке с помощью виртуальных платформ.