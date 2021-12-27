Россию назвали одной из четырех враждебных стран для Великобритании
Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются наиболее враждебными Великобритании государствами. Об этом заявил в интервью газете The Telegraph государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс.
По словам Хиндс, данные страны физически располагают "человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться".
"Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов", - подчеркнул он, добавив, что эти угрозы, переведенные на язык непрофессионалов, дают представление о масштабах: шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации.
Угрозой активизации террористической деятельности в стране являются меры локдауна, когда вынужденное пребывание дома вне общества приводят к тому, что это используют вербовщики экстремистских организаций.
Как отмечает издание, ранее спецслужбы предупреждали, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить все больше времени в интернете, для активизации усилий по распространению пропаганды и вербовке с помощью виртуальных платформ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это особенность юридической системы Англии, так называемые превентивные действия, то есть не надеятся на авось, как принято у нас, а действовать заранее. В этом их отличие.
Если РФ может когда нибудь потенциально быть даже не опасной, а конкурентом, значит надо заблаговременно её нейтрализовать, подобные методы позволили им стать империей.
Ну если для них опасна даже Северная Корея которая находится на другой стороне шарика,то может быть надо пройти лечение в специализированной клинике?
Там у главного явно с психикой проблема.
даты можно добавить - после раздела Польши нападение на Финляндию - декабрь 39г. Оккупация и аннексия Прибалтики - лето 40-го. Прутский поход, аннексия Молдавии...
Что раздрай двух корешей был "даром богов" для Британии достаточно ясно - только что из этого, заслуги СССР как то не видать. А вот его вклад в начало всей этой заварухи вполне очевиден...
Толкание же нефти союзниками Германии вопрос вполне спорный и сомнительный. Странно, что вы не помянули не менее нейтральные Швецию со Швейцарией.
Хороший поучительный пост. Хочу чтобы его прочитали кремлевские космополиты и приглашенные эксперты на Соловьев-ТВ, мусолящие избитые темы "крымнаш", "встаем с колен", "экономика растет", "у нас нет олигархов". хе-хе.
ГосподЯ!!! Где и что такое ВеликоБритания!??? Какой враг РФ? Ну закроет эту Британию, за 10 минут!!!
У них в головах, это укладывается? Остров - исчезнить! Но гонору, как у мышки, против Медведя! Даже СыШыА не помогут! Просто не успеют! Свми исчезатб начнут!