Россию назвали одной из четырех враждебных стран для Великобритании

Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются наиболее враждебными Великобритании государствами. Об этом заявил в интервью газете The Telegraph государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс.

По словам Хиндс, данные страны физически располагают "человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться". 

"Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов", - подчеркнул он, добавив, что эти угрозы, переведенные на язык непрофессионалов, дают представление о масштабах: шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации. 

Угрозой активизации террористической деятельности в стране являются меры локдауна, когда вынужденное пребывание дома вне общества приводят к тому, что это используют вербовщики экстремистских организаций. 

Как отмечает издание, ранее спецслужбы предупреждали, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить все больше времени в интернете, для активизации усилий по распространению пропаганды и вербовке с помощью виртуальных платформ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2021, 18:05
    Гость: Прохожий

    Это особенность юридической системы Англии, так называемые превентивные действия, то есть не надеятся на авось, как принято у нас, а действовать заранее. В этом их отличие.
    Если РФ может когда нибудь потенциально быть даже не опасной, а конкурентом, значит надо заблаговременно её нейтрализовать, подобные методы позволили им стать империей.

  2. 27.12.2021, 17:07
    Гость: Дед

    Ну если для них опасна даже Северная Корея которая находится на другой стороне шарика,то может быть надо пройти лечение в специализированной клинике?
    Там у главного явно с психикой проблема.

  3. 27.12.2021, 17:06
    Гость: Вааще то

    даты можно добавить - после раздела Польши нападение на Финляндию - декабрь 39г. Оккупация и аннексия Прибалтики - лето 40-го. Прутский поход, аннексия Молдавии...
    Что раздрай двух корешей был "даром богов" для Британии достаточно ясно - только что из этого, заслуги СССР как то не видать. А вот его вклад в начало всей этой заварухи вполне очевиден...
    Толкание же нефти союзниками Германии вопрос вполне спорный и сомнительный. Странно, что вы не помянули не менее нейтральные Швецию со Швейцарией.

  4. 27.12.2021, 17:04
    Гость: да-да

    Хороший поучительный пост. Хочу чтобы его прочитали кремлевские космополиты и приглашенные эксперты на Соловьев-ТВ, мусолящие избитые темы "крымнаш", "встаем с колен", "экономика растет", "у нас нет олигархов". хе-хе.

  5. 27.12.2021, 17:02
    Гость: Шило

    ГосподЯ!!! Где и что такое ВеликоБритания!??? Какой враг РФ? Ну закроет эту Британию, за 10 минут!!!
    У них в головах, это укладывается? Остров - исчезнить! Но гонору, как у мышки, против Медведя! Даже СыШыА не помогут! Просто не успеют! Свми исчезатб начнут!

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