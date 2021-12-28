Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ

09:30 28.12.2021

Россия и США 10 января проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США, добавив, что 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — переговоры представителей России и ОБСЕ.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что Москва сразу после новогодних праздников планирует основной раунд переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием министерства и военных.

По словам Лаврова, Россия не выдвигает никаких ультиматумов США, однако о «бесконечной дискуссии» речи быть не может. Для Москвы важен результат дипломатических усилий по этому вопросу, причем «в какой-то определенный срок», указал он.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.