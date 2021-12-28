Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ
Россия и США 10 января проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США, добавив, что 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — переговоры представителей России и ОБСЕ.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что Москва сразу после новогодних праздников планирует основной раунд переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием министерства и военных.
По словам Лаврова, Россия не выдвигает никаких ультиматумов США, однако о «бесконечной дискуссии» речи быть не может. Для Москвы важен результат дипломатических усилий по этому вопросу, причем «в какой-то определенный срок», указал он.
В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не высылаю-времена наступили что могут заложников взять.
В остальном не согласен. Но на пустое ерничанье не отвечу-время рассудит.
Даше аплодировали стоя-многие заметно скривившись-и это супер -она заставила их встать.
Ну, все правильно.
Перетрут с Байденом, потом решение доведут до натовской массовки и говорунов из ОБСЕ. Причём, даже не спросив предварительно мнение европейской мелочевки и украинцев.
В российском флоте(да и других приличных флотах) традиционно при принятии решения предварительно командир заслушивал в кают-компании мнение всех офицеров, начиная с самого молодого мичмана. Сейчас в НАТО мнение "мичманов" никого не интересует. Их дело команды выполнять.
Если ты думаешь, что на евроболтунов может произвести впечатление речь дочери Навального, то ты о них слишком хорошего мнения.
Навальный уже отработанный материал. Премия Сахарова - выходное пособие. Хорошо, если какую-то пенсиюшку назначат, чтобы на тюремный ларёк хватило.
Ещё хочу спросить, всё ещё ему по косарю в месяц высылаешь?
Раньше надо было думать, когда разрушали СССР под красивыми лозунгами. Нет такого юридического статуса – «страна бывшего СССР». С юридической точки зрения, страны бывшего СССР ничем не отличаются от обычных зарубежных стран – как их юридически выделить в какую-то отдельную категорию? Хотя любые переговоры о мире я категорически приветствую.
Очень хорошо! Задумывались терки( надув щеки) с одним Байденом и только с Байденом. А для низших рангом-сообщение о решениях. В нужных дозах. Размер дозы отмерят у нас. А на самом деле готовится хорошая порка на трех( может пока) площадках. Мне хочется думать что что здесь заслуга Даши Навальной. Которая на вручении премии Сахаров отлично прошлась по европейским любителям :" Бла-бла-бла-ну вы жи понимаитти!"
Неумолимо надвигается поднимание на смех трындящих:" А какие ваши доказательства?"
Скоро узнаем насколько военно-политическое руководство нашего возлюбленного Отечества в лице меченого и беспалого слили нас западу (с потрохами или все же не успели).
Может уже пора в тайгу убегать и переходить на натуральное хозяйство.