Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ

Россия и США 10 января проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома. 

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США, добавив, что 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — переговоры представителей России и ОБСЕ.

Ранее глава российского МИДа  Сергей Лавров рассказал, что Москва сразу после новогодних праздников планирует основной раунд переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием министерства и военных.

По словам Лаврова, Россия не выдвигает никаких ультиматумов США, однако о «бесконечной дискуссии» речи быть не может. Для Москвы важен результат дипломатических усилий по этому вопросу, причем «в какой-то определенный срок», указал он.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2021, 14:24
    Гость: Григорий

    Не высылаю-времена наступили что могут заложников взять.
    В остальном не согласен. Но на пустое ерничанье не отвечу-время рассудит.
    Даше аплодировали стоя-многие заметно скривившись-и это супер -она заставила их встать.

  2. 28.12.2021, 14:00
    Гость: иван з.

    Ну, все правильно.
    Перетрут с Байденом, потом решение доведут до натовской массовки и говорунов из ОБСЕ. Причём, даже не спросив предварительно мнение европейской мелочевки и украинцев.
    В российском флоте(да и других приличных флотах) традиционно при принятии решения предварительно командир заслушивал в кают-компании мнение всех офицеров, начиная с самого молодого мичмана. Сейчас в НАТО мнение "мичманов" никого не интересует. Их дело команды выполнять.
    Если ты думаешь, что на евроболтунов может произвести впечатление речь дочери Навального, то ты о них слишком хорошего мнения.
    Навальный уже отработанный материал. Премия Сахарова - выходное пособие. Хорошо, если какую-то пенсиюшку назначат, чтобы на тюремный ларёк хватило.
    Ещё хочу спросить, всё ещё ему по косарю в месяц высылаешь?

  3. 28.12.2021, 10:52
    Гость: Сергей Ярославль

    Раньше надо было думать, когда разрушали СССР под красивыми лозунгами. Нет такого юридического статуса – «страна бывшего СССР». С юридической точки зрения, страны бывшего СССР ничем не отличаются от обычных зарубежных стран – как их юридически выделить в какую-то отдельную категорию? Хотя любые переговоры о мире я категорически приветствую.

  4. 28.12.2021, 10:37
    Гость: Григорий

    Очень хорошо! Задумывались терки( надув щеки) с одним Байденом и только с Байденом. А для низших рангом-сообщение о решениях. В нужных дозах. Размер дозы отмерят у нас. А на самом деле готовится хорошая порка на трех( может пока) площадках. Мне хочется думать что что здесь заслуга Даши Навальной. Которая на вручении премии Сахаров отлично прошлась по европейским любителям :" Бла-бла-бла-ну вы жи понимаитти!"
    Неумолимо надвигается поднимание на смех трындящих:" А какие ваши доказательства?"

  5. 28.12.2021, 10:14
    Гость: личный опыт

    Скоро узнаем насколько военно-политическое руководство нашего возлюбленного Отечества в лице меченого и беспалого слили нас западу (с потрохами или все же не успели).
    Может уже пора в тайгу убегать и переходить на натуральное хозяйство.

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