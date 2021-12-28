Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от COVID-19

10:25 28.12.2021

Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные ВТО.

По данным организации, доля России на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Так, в 2021 году было поставлено на внутренний и внешний рынки около 233 млн доз вакцины, в том числе 93,4 млн доз на экспорт. Отмечается, что поставки на внутренний рынок примерно 140 млн доз вакцины позволили привить полным курсом более 70 млн россиян.

Лидерство по объему производства вакцин от коронавируса занимает КНР с долей 45% глобального предложения. Далее следует Евросоюз с долей 22,4%, Индия 15,6%.

По объему экспорта Россия обгоняет Индию, но проигрывает США и Южной Корее.

В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и еще одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз).

Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны.