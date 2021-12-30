Китай установил рекорд по количеству космических запусков и обошел США

Китай в 2021 году осуществил 55 космических запусков, что на 40% больше по сравнению с 2020-м годом. Тем самым КНР поставила национальный рекорд, вышла на первое место в мире, обойдя США., сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Последний за 2021 год старт был осуществлен в Китае 30 декабря в 00:43 по пекинскому времени (19:43 29 декабря мск) с космодрома Сичан. При помощи ракеты "Чанчжэн-3-бэ" китайская корпорация отправила оттуда на орбиту экспериментальный телекоммуникационный спутник Shiyan-9.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2021, 18:45
    Гость: Интересно, а кто

    у китайцев их свой мордатый журналист, прыгающий на батуте?
    ...
    Вообще говоря, в РФ пора полностью переходить на карго-культы.
    Наметки есть, но они пока недостаточны.
    ...
    Если что-то окрашено в хохлому, ты это техническое совершенство.
    Если что-то окропил поп, то это гарантированный успех.
    Если Путин прошел мимо гвардейца в какой-то там зал, то значит создана ракета с гиперзвуком, который гиперзвукее всех других гиперзвуков.

  2. 30.12.2021, 18:20
    Гость: stalker

    Согласен по поводу Китая. А у нас улучшение качества жизни населения лишь по ТВ и в отчётах чиновников.

  4. 30.12.2021, 18:06
    Гость: тд

    Пуски... Интересно а, получка главного по космосу в КНР насколько больше чем в эрэф?

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