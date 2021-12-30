Китай установил рекорд по количеству космических запусков и обошел США

11:57 30.12.2021

Китай в 2021 году осуществил 55 космических запусков, что на 40% больше по сравнению с 2020-м годом. Тем самым КНР поставила национальный рекорд, вышла на первое место в мире, обойдя США., сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Последний за 2021 год старт был осуществлен в Китае 30 декабря в 00:43 по пекинскому времени (19:43 29 декабря мск) с космодрома Сичан. При помощи ракеты "Чанчжэн-3-бэ" китайская корпорация отправила оттуда на орбиту экспериментальный телекоммуникационный спутник Shiyan-9.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса.