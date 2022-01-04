НАТО проведет переговоры с Россией 12 января

Акция протеста против создания базы НАТО

Заседание совета Россия—НАТО состоится 12 января. Об этом сообщил Reuters представитель Североатлантического альянса.

Ранее об этой дате сообщали источники СМИ, в том числе немецкого агентства DPA и турецкого Anadolu. Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать встречу совета Россия—НАТО 12 января.

«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО»,— сказал собеседник агентства, имея в виду эскалацию на юго-востоке Украины.

Темой переговоров могут стать предложения России о гарантиях безопасности, пишет «Коммерсант». Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

Йенс Столтенберг говорил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины и Грузии к альянсу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.01.2022, 19:03
    Гость: привет гарему

    А это мы еще посмотрим. Политологи говорят,что на сей раз Техас добьется своего и Госдепу очень сложно будет удержать Техас. Последний уже почувствовал ветер перемен. Посмотрим,посмотрим. Техас-это вам не Калифорния,которая ничего не производит.

  4. 04.01.2022, 16:57
    Гость: blog2038,.

    "Тогда последуют действия России, которые тем или иным способом обеспечат её безопасность"
    ---
    Или да или нет.

  5. 04.01.2022, 16:41
    Гость: личный опыт

    не надо быть такой наивной, попытку отделения техаса задушат в зародыше.

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