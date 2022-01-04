НАТО проведет переговоры с Россией 12 января

13:56 4.01.2022

Заседание совета Россия—НАТО состоится 12 января. Об этом сообщил Reuters представитель Североатлантического альянса.

Ранее об этой дате сообщали источники СМИ, в том числе немецкого агентства DPA и турецкого Anadolu. Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать встречу совета Россия—НАТО 12 января.

«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО»,— сказал собеседник агентства, имея в виду эскалацию на юго-востоке Украины.

Темой переговоров могут стать предложения России о гарантиях безопасности, пишет «Коммерсант». Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

Йенс Столтенберг говорил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины и Грузии к альянсу.