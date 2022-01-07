Беглый казахстанский банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в стране

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов в интервью RTVI заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране. В случае падения режима в Казахстане он пообещал поднять зарплаты всем гражданам в два раза, выплатить по $100 тысяч каждому пикетчику.

Кроме того, Аблязов намерен остановить инфляцию, устроить жёсткую либерализацию экономики и организовать выход Казахстана из основных союзов с РФ. На все эти цели он собирается найти деньги за счёт средств, изъятых у нынешних элит и при помощи Запада.

Говоря о причине протестов в Казахстане, Аблязов подчеркнул, что волнения и беспорядки начались из-за "коррумпированного политического режима".

"А то, что цена на сжиженный газ с нового года вдруг поднялась на 50%, является поводом. И таких поводов режим дал миллион. Поэтому поводом могло стать что угодно. А для того, чтобы люди четко формулировали свои требования, необходимо, чтобы у них был определённый тип сознания. Потому что они чётко понимают, что хотят", — сказал Аблязов.

Аблязов был осужден в России по обвинению в участии в многомиллиардных хищениях. На родине его также осудили за заказное убийство. В 2016 году он вышел из французской тюрьмы, где провёл три года в ожидании возможной экстрадиции в РФ. Все обвинения он сам называл политически мотивированными, пишет News.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2022, 15:00
    Гость: Банкир Аблязов обворовал казахов на миллиарды долларов

    и удрал из страны и он же теперь борец с коррупцией! А зарплаты почему не обещал в 4000€ и пенсии в 2000€? Без этого не получится как на Украине.

  2. 07.01.2022, 14:56
    Гость: Пламенный Идиот

    Русские не защищать туда поехали , а долбить русских , если те поддержат повстанцев.

  3. 07.01.2022, 14:55
    Гость: Иван Иваныч

    Как то проходит интерес к этой теме. Все очевидно. Режим устоял и усилился, ещё года два будут чистить остатки смутьянов, пока не заполируют до блеска. Интересуют частности. Будут ли выпущены пророссийский блогер Тайчибеков м ополченец Третьяк, сидящий в казахстанской тюрьме за участие в антифашистком сопротивлении Донбасса, в составе батальона Спарта.
    Иначе нафига входили. Кресло под ж.... Токаева сохранить что ли? Этого мало.

  5. 07.01.2022, 14:53
    Гость: Блеф

    Желание это́го господина ясно- перехватить инициативу в свои руки и сказочно навариться на сокровищах беглого елбасы. Нынешний елбаса своими призывами к ОДКБ реально подставляет русских, а Кремлю в сумрачном облаке цифровизации видимо глаза совсем застило, и он делает предательство с вводом русских танков в Казахстан своими же руками против себя же. Парадоксы обезьяньей власти продолжаются.

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