Беглый казахстанский банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в стране

13:37 7.01.2022

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов в интервью RTVI заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране. В случае падения режима в Казахстане он пообещал поднять зарплаты всем гражданам в два раза, выплатить по $100 тысяч каждому пикетчику.

Кроме того, Аблязов намерен остановить инфляцию, устроить жёсткую либерализацию экономики и организовать выход Казахстана из основных союзов с РФ. На все эти цели он собирается найти деньги за счёт средств, изъятых у нынешних элит и при помощи Запада.

Говоря о причине протестов в Казахстане, Аблязов подчеркнул, что волнения и беспорядки начались из-за "коррумпированного политического режима".

"А то, что цена на сжиженный газ с нового года вдруг поднялась на 50%, является поводом. И таких поводов режим дал миллион. Поэтому поводом могло стать что угодно. А для того, чтобы люди четко формулировали свои требования, необходимо, чтобы у них был определённый тип сознания. Потому что они чётко понимают, что хотят", — сказал Аблязов.

Аблязов был осужден в России по обвинению в участии в многомиллиардных хищениях. На родине его также осудили за заказное убийство. В 2016 году он вышел из французской тюрьмы, где провёл три года в ожидании возможной экстрадиции в РФ. Все обвинения он сам называл политически мотивированными, пишет News.ru.