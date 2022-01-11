Кипр признал российский «Спутник Лайт» в качестве бустера для туристов

Фото с сайта pixabay.com

Кипр признал вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустера для туристов. Такие изменения появились в туристическом протоколе Кипра.

«Кипр считает признанными для туристических целей все вакцины, признанные Европейским агентством лекарственных средств, вакцину «Спутник V» <...> и «Спутник Лайт» (последний только как бустер)», — говорится в документе.

Согласно протоколу, туристы, привитые «Спутником Лайт», не будут отправлены на карантин, даже если контактировали с зараженным коронавирусом. Въезжать на Кипр можно сразу после получения соответствующих документов о ревакцинации, ждать две недели не потребуется.

Помимо «Спутника Лайт» из российских вакцин на Кипре разрешен «Спутник V». Вдобавок без тестирования и карантина на Кипр пускают туристов, привитых Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin и Novavax Nuvaxovid.

Как отметили в Ассоциации туроператоров, въезжать на Кипр можно только после ревакцинации «Спутником Лайт», тем самым до это необходимо получить обе дозы «Спутника V». «В качестве единственной однодозовой прививки «Спутник Лайт» для въезда на Кипр по-прежнему не подходит», — сообщили в организации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.01.2022, 18:27
    Гость: Личное мнение

    Задолбали эти евреи своим туристическим бизнесом, разносящим заразу по всему миру.

  4. 11.01.2022, 17:58
    Гость: За деньги,

    которые воры от власти украли через этот офшор, они должны ноги мыть и воду пить.

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