Сенаторы США представили проект новых санкций против России и лично Путина
Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документом предлагается ввести ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США, пишет «Коммерсант».
В случае нападения России на Украину законопроект:
- обязывает наложить санкции на высокопоставленных чиновников: президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова, начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова;
- обязывает принять те же меры против «командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушные силы и военно-морской флот»;
- обязывает президента наложить ограничения по меньшей мере на три банка и финансовых института из перечисленных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также Российский фонд прямых инвестиций и ВЭБ.РФ;
- дает право вводить санкции на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT; требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями;
- запрещает операции с первичным и вторичным госдолгом России;
- поручает президенту определить отрасли российской экономики, которые должны быть ограничены в интересах национальной безопасности США, в частности нефтегазовую, угледобывающую и по добыче и обработке других полезных ископаемых;
- побуждает его пересмотреть исключения из санкций, относящиеся к «Северному потоку-2».
Все эти меры должны вступить в силу в том случае, если президент США «решительно определит, что Россия участвует в новом вторжении или эскалации военных действий».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не каждый хохол володьке по зубам
Ну во-первых США вводят санкции и без повода. А во-вторых если они сейчас вместо предложенной нормализации введут скандальные санкции - последует разрыв отношений и экономическая война - пока экономическая. Ну и к тому же серьёзное обострение, гораздо худшее чем холодная война. Я вижу США и НАТО считают что Путин блефует. Ничего подобного. У него точно есть чем ответить на расширение НАТО. И ответ будет серьёзным и крайне неприятным.
Эти Амеры, обязывают наложить,принять, ограничить,запретить,побуждают, поручают. Это просто ........
По-моему, эту туфту наши сочинили…
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