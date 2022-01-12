Сенаторы США представили проект новых санкций против России и лично Путина

Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документом предлагается ввести ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США, пишет «Коммерсант»

В случае нападения России на Украину законопроект:

  • обязывает наложить санкции на высокопоставленных чиновников: президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова, начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова;
  • обязывает принять те же меры против «командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушные силы и военно-морской флот»;
  • обязывает президента наложить ограничения по меньшей мере на три банка и финансовых института из перечисленных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также Российский фонд прямых инвестиций и ВЭБ.РФ;
  • дает право вводить санкции на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT; требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями;
  • запрещает операции с первичным и вторичным госдолгом России;
  • поручает президенту определить отрасли российской экономики, которые должны быть ограничены в интересах национальной безопасности США, в частности нефтегазовую, угледобывающую и по добыче и обработке других полезных ископаемых;
  • побуждает его пересмотреть исключения из санкций, относящиеся к «Северному потоку-2».

Все эти меры должны вступить в силу в том случае, если президент США «решительно определит, что Россия участвует в новом вторжении или эскалации военных действий».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2022, 00:11
    Гость: советский инженер

    Ну во-первых США вводят санкции и без повода. А во-вторых если они сейчас вместо предложенной нормализации введут скандальные санкции - последует разрыв отношений и экономическая война - пока экономическая. Ну и к тому же серьёзное обострение, гораздо худшее чем холодная война. Я вижу США и НАТО считают что Путин блефует. Ничего подобного. У него точно есть чем ответить на расширение НАТО. И ответ будет серьёзным и крайне неприятным.

  3. 13.01.2022, 00:03
    Гость: Весёлые они

    Эти Амеры, обязывают наложить,принять, ограничить,запретить,побуждают, поручают. Это просто ........

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