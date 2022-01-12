Сенаторы США представили проект новых санкций против России и лично Путина

21:19 12.01.2022

Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документом предлагается ввести ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США, пишет «Коммерсант».

В случае нападения России на Украину законопроект:

обязывает наложить санкции на высокопоставленных чиновников: президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова, начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова;

обязывает принять те же меры против «командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушные силы и военно-морской флот»;

обязывает президента наложить ограничения по меньшей мере на три банка и финансовых института из перечисленных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также Российский фонд прямых инвестиций и ВЭБ.РФ;

дает право вводить санкции на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT; требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями;

запрещает операции с первичным и вторичным госдолгом России;

поручает президенту определить отрасли российской экономики, которые должны быть ограничены в интересах национальной безопасности США, в частности нефтегазовую, угледобывающую и по добыче и обработке других полезных ископаемых;

побуждает его пересмотреть исключения из санкций, относящиеся к «Северному потоку-2».

Все эти меры должны вступить в силу в том случае, если президент США «решительно определит, что Россия участвует в новом вторжении или эскалации военных действий».