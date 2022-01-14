Португалия начала проверку законности выдачи паспорта Абрамовичу

09:05 14.01.2022

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В Минюсте Португалии сообщили, что такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».

В свою очередь, представитель Абрамовича заявила агентству, что миллиардер и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

О том, что Абрамович получил португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев, стало известно в декабре 2021. Сообщалось, что Абрамович много лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки приехали из Португалии, прежде чем были изгнаны и оказались в Гамбурге.

Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. В 2020 году по этому закону было вынесено почти 21 тыс. положительных решений и лишь 163 человека получили отказ в гражданстве.