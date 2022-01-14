Португалия начала проверку законности выдачи паспорта Абрамовичу
Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В Минюсте Португалии сообщили, что такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».
В свою очередь, представитель Абрамовича заявила агентству, что миллиардер и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».
О том, что Абрамович получил португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев, стало известно в декабре 2021. Сообщалось, что Абрамович много лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки приехали из Португалии, прежде чем были изгнаны и оказались в Гамбурге.
Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. В 2020 году по этому закону было вынесено почти 21 тыс. положительных решений и лишь 163 человека получили отказ в гражданстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем беспокоить уважаемого человека.
Вот если бы в России начали проверку законности выдачи российских паспортов армянам,азербайджанцам и среднеазиатам.Но на это нужна политическая воля,т.е.команда сверху.
Он наш. Сначала вытрясем с него всё "золотишко", а затем надолго выпустим его на лесоповальную зону.
президента, выдать направление в полярную сову.
теперь под защитой России. Руки прочь от абрамыча!
А на просторах интернета пишут, что
"Газпром" заплатил бизнесмену за его последний российский актив более 13
миллиардов долларов.