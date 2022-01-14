Португалия начала проверку законности выдачи паспорта Абрамовичу

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В Минюсте Португалии сообщили, что такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».

В свою очередь, представитель Абрамовича заявила агентству, что миллиардер и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

О том, что Абрамович получил португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев, стало известно в декабре 2021. Сообщалось, что Абрамович много лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки приехали из Португалии, прежде чем были изгнаны и оказались в Гамбурге.

Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. В 2020 году по этому закону было вынесено почти 21 тыс. положительных решений и лишь 163 человека получили отказ в гражданстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 14:39
    Гость: однако

    Зачем беспокоить уважаемого человека.
    Вот если бы в России начали проверку законности выдачи российских паспортов армянам,азербайджанцам и среднеазиатам.Но на это нужна политическая воля,т.е.команда сверху.

  2. 14.01.2022, 14:25
    Гость: Правильно!

    Он наш. Сначала вытрясем с него всё "золотишко", а затем надолго выпустим его на лесоповальную зону.

  5. 14.01.2022, 13:48
    Гость: Владимир

    А на просторах интернета пишут, что
    "Газпром" заплатил бизнесмену за его последний российский актив более 13
    миллиардов долларов.

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