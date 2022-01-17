Порошенко вернулся на Украину на фоне дела о госизмене

11:17 17.01.2022

Бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, передает ТАСС. 17 января Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об аресте экс-главы государства по делу о госизмене.

В аэропорту на погранконтроле Порошенко какое-то время не отдавали паспорт. По словам экс-президента, сотрудники Госбюро пытались не пропустить его в страну: «Так сильно они нас «ждали». Так сильно они нас боятся». Сотрудники ГБР отмечали, что проводят процессуальные действия и проверяют документы,

Порошенко встретили его сторонники. На территории аэропорта присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг.

Против Порошенко на Украине возбуждено дело о государственной измене. По версии следователей, политик был задействован в поставке угля из не подконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 — начале 2015 г. Сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет свыше 200 млн гривен (порядка $7,6 млн), говорила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Бывший президент проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Ранее Печерский районный суд наложил арест на имущество Порошенко по делу о госизмене.