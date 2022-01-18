Назарбаев в видеообращении к народу заявил об отсутствии конфликта элит

а то Жириновский сказал что его уже наверно нет в живых.

А ездить он ездил.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев живым и здоровым приезжал в родное село Шамалган под Алма-Атой 2 января, был там и 3 числа. Затем на бронированном автомобиле он выехал в Киргизию, откуда улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом нашим специальным корреспондентам рассказали односельчане Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев родом из села Шамалган, что в часе езды от Алма-Аты. Но ездить туда местные таксисты в большинстве своем не рискуют. Признаются, что боязно. Мол, село со всех сторон охраняют силовики, в случае чего откроют стрельбу без предупреждения.

Человек, который занимает в Шамалгане административную должность, рассказал любопытные подробности: «Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата, которому не так давно вроде операцию делали в Германии, потом его перевели в Израиль. Затем он вернулся в Шамалган.

Нурсултан в те дни с семьей собирался у наших старейшин. Прошло совещание. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты.

Считайте, президент Киргизии его спас. Ведь в 2010 году Назарбаев тоже спас бывшего главу Киргизии Бакиева, когда во время «апрельской революции» вывез его из страны. Он об этом сам рассказывал».

Источник МК