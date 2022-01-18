Назарбаев в видеообращении к народу заявил об отсутствии конфликта элит
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что «никуда не уезжал» и находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана».
Он выступил с видеообращением к народу после долгого отсутствия на публике и сообщений о том, что его семья покинула страну, пишет РБК.
Назарбаев отметил, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас «обладает всей полнотой власти» и является главой Совета безопасности страны. «В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев.
По словам первого президента, стабильность и спокойствие в стране всегда были его главной целью. Он также призвал поддержать предложенную Токаевым программу реформ, «направленную на повышение благосостояния народа».
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В Казахстане умерло еще 2 пострадавших в ходе
беспорядков в стране. Общее число погибших достигло 227 человек.
"По поводу умерших в медицинских организациях: на сегодняшний день это число составляет 177 пациентов", – сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният
По данным министра здравоохранения, "с момента террористического акта в стране за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших". Стационарное лечение сейчас проходят 200 человек, в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 14 пациентов.
15 января Генпрокуратура Казахстана заявила, что в морги поступило 225 погибших. Это первые официальные цифры, которые "носят предварительный характер", уточнили в прокуратуре
а то Жириновский сказал что его уже наверно нет в живых.
А ездить он ездил.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев живым и здоровым приезжал в родное село Шамалган под Алма-Атой 2 января, был там и 3 числа. Затем на бронированном автомобиле он выехал в Киргизию, откуда улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом нашим специальным корреспондентам рассказали односельчане Назарбаева.
Нурсултан Назарбаев родом из села Шамалган, что в часе езды от Алма-Аты. Но ездить туда местные таксисты в большинстве своем не рискуют. Признаются, что боязно. Мол, село со всех сторон охраняют силовики, в случае чего откроют стрельбу без предупреждения.
Человек, который занимает в Шамалгане административную должность, рассказал любопытные подробности: «Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата, которому не так давно вроде операцию делали в Германии, потом его перевели в Израиль. Затем он вернулся в Шамалган.
Нурсултан в те дни с семьей собирался у наших старейшин. Прошло совещание. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты.
Считайте, президент Киргизии его спас. Ведь в 2010 году Назарбаев тоже спас бывшего главу Киргизии Бакиева, когда во время «апрельской революции» вывез его из страны. Он об этом сам рассказывал».
Источник МК
тогда кто все устроил?
тогда кто все устроил?
Каждый тиран должен знать размер своей шеи.