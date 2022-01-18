РФ и Белоруссия отработают применение всего военного потенциала двух стран

В Подмосковье прошли учения танковых войск

Военные России и Белоруссии рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства необходимо будет задействовать весь потенциал военной организации двух стран.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», - цитирует ТАСС слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.

Фомин отметил, что к предстоящим мероприятиям проверки на территории Белоруссии от РФ «привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 17:56
    Гость: Поддерживаю!

    Товарищ Лукашенко имеет воинское звание-Генералисимус! Поэтому командовать должен он!

  2. 18.01.2022, 16:59
    Гость: Правильно!

    Товарищ Лукашенко имеет воинское звание- Генералисимус! Значит, командовать должен он.

  3. 18.01.2022, 16:36
    Гость: Обсуждения,заседания,....

    Туфта очередная для "пипла"и отвлечение от "успехов":в экономике и жизненного уровня нищающего населенмя!БАНДЮКОВ БЫ ЛУЧШЕ ПРИГНАЛИ И ПОПРОСИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ГРАБИТЬ ВОЯК!Всё какой-то толк был бы!

  5. 18.01.2022, 16:06
    Гость: Я знаю....

    В случае применения ЛЮБОГО ЯО ,от бульбашии в минуты НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ!Когда коту делать нечего он под хвостом гигиену наводит,а энтим "союзничкам"в войну поиграть !Скудоумие и безнадёга от санкций заставляет истерить ,на танках катаясь!

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