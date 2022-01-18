РФ и Белоруссия отработают применение всего военного потенциала двух стран

12:15 18.01.2022

Военные России и Белоруссии рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства необходимо будет задействовать весь потенциал военной организации двух стран.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», - цитирует ТАСС слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.

Фомин отметил, что к предстоящим мероприятиям проверки на территории Белоруссии от РФ «привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года».