Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия Украине
Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от новых поставок Украине оружия, если они действительно привержены «дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта».
«Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей», — говорится в заявлении посольства.
В диппредставительстве призвали «прекратить истерики и не нагнетать напряженность» вокруг Донбасса. «А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям».
В заявлении подчеркивается, что Россия ни на кого не собирается нападать. Так российская сторона ответила на заявления Вашингтона «об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе» и о том, что страна может в любой момент вторгнуться на Украину, «в том числе с территории Белоруссии».
Ранее сообщалось, что США в декабре одобрили военную помощь Украине на 200 млн. долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то я знал в 1968 одного хохла, который ранее воевал на западной Украине с бандеровцами всерьёз, уже после войны, даже ранен был - позвоночник из орудия повредили..
Ненавидел он их крайне сильно. Считал абсолютными сволочами.
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Так что бандеровцы не выдуманы.
Точно. И ещё американцы апельсины накалывали наркотиками. Это же давно известно, об этом даже жена Януковича рассказывала.
Ну да. Примерно именно так.
Ну поставляйте ДЛНР наше оружие! Чо, ге слабо!? Ну тогда щеки от нувания лопнут! Какие линии, на контурных картах!???
Без сомненья, вы бы упёрли эти "лярды"(амеры деньги контролируют и считают,особенно выделяемые на такие случаи),как это делается в Кремле уже 30 лет!К тому же, вы смотрите "ящик"(я уже давно не смотрю) с утра до вечера с алабамским соловьём,по-повым-скарабеевой,киселём и марго!Поэтому с вами дискутировать НЕ О ЧЁМ! Вы не владеете информацией прошедших лет,а "репу чешете" о сегодняшнем дне и только!