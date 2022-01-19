Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия Украине

09:30 19.01.2022

Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от новых поставок Украине оружия, если они действительно привержены «дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта».

«Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей», — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве призвали «прекратить истерики и не нагнетать напряженность» вокруг Донбасса. «А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям».

В заявлении подчеркивается, что Россия ни на кого не собирается нападать. Так российская сторона ответила на заявления Вашингтона «об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе» и о том, что страна может в любой момент вторгнуться на Украину, «в том числе с территории Белоруссии».

Ранее сообщалось, что США в декабре одобрили военную помощь Украине на 200 млн. долларов.