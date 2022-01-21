Британия планирует отправить сотни солдат в соседние с Украиной страны

Сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать в качестве "сдерживающего фактора" для России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.  источники в британском министерстве обороны.

Сообщается, что согласно планам, обсуждаемым в британском министерстве обороны, Великобритания рассматривает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы. Члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В настоящий момент Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

В Польше находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2022, 14:27
    Гость: Юляша

    А что,своих проблем у Британии нет от слова совсем ?
    Что их все время тянет на чужое дерьмо ?У вас своего дерьма ПРЕДОСТАТОЧНО.На любой автобусной остановке чернозадые - героином и чем угодно торгуют...ТЬФУ.

  3. 21.01.2022, 13:21
    Гость: Lexxx

    Отличный план, вперед и с песней... Чем больше агрономов тем плодородней потом будет земля...

  4. 21.01.2022, 12:41
    Гость: Вчера Мария Захарова в брифинге МИД очень классно

    сказала, что нам не оправдываться надо, а заявлять (как и американцы), что "Запад - это агрессор, готовящий нападение на Россию, который будет подвергнут самым жёстким санкциям!"

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