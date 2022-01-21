Британия планирует отправить сотни солдат в соседние с Украиной страны

09:35 21.01.2022

Сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать в качестве "сдерживающего фактора" для России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ. источники в британском министерстве обороны.

Сообщается, что согласно планам, обсуждаемым в британском министерстве обороны, Великобритания рассматривает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы. Члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В настоящий момент Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

В Польше находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.