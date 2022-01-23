Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме

12:03 23.01.2022

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке командующего ВМС вице-адмирала Кая-Ахим Шенбаха, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Вице-адмирал назвал такой шаг необходимым, чтобы избежать "дальнейшего ущерба" немецкому флоту, Вооруженным силам и непосредственно стране, пишет РИА Новости.

Ранее Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. В ответ МИД Украины потребовал опровергнуть эти слова и заявил, что они подрывают суверенитет и территориальную целостность государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС Германии, но отметил, что скандал оставил "кучу осколков", и одной отставки адмирала будет недостаточно, нужно менять политику Германии в отношении Украины. По его словам, заявления Шёнбаха "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок" и "серьезно поставили под сомнение международный авторитет и надежность Германии — и не только с украинской точки зрения", пишет "Коммерсант".



