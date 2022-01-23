Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке командующего ВМС вице-адмирала Кая-Ахим Шенбаха, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Вице-адмирал назвал такой шаг необходимым, чтобы избежать "дальнейшего ущерба" немецкому флоту, Вооруженным силам и непосредственно стране, пишет РИА Новости.

Ранее Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. В ответ МИД Украины потребовал опровергнуть эти слова и заявил, что они подрывают суверенитет и территориальную целостность государства. 

Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС Германии, но отметил, что скандал оставил "кучу осколков", и одной отставки адмирала будет недостаточно, нужно менять политику Германии в отношении Украины. По его словам, заявления  Шёнбаха "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок" и "серьезно поставили под сомнение международный авторитет и надежность Германии — и не только с украинской точки зрения", пишет "Коммерсант".

 

 
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.01.2022, 18:07
    Гость: Сорин И.Л.- ты, Гвоздик, совсем одурел. В Украине

    как раз давно уже провели декоммунизацию и деленинизацию- Ленинопад. В отличии от РФ и твоих Штатов, где в кампусах универов висят портреты Маркса, Ленина, неандертальского Че.

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