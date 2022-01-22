МИД Украины вызвал посла Германии из-за слов командующего ВМС о Крыме

22:58 22.01.2022

Посла Германии на Украине Анку Фельдгузен вызвали в МИД страны из-за слов вице-адмирала ВМС о Крыме, а также из-за отказа поставить оборонное вооружение Киеву.

«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. <...> Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — цитирует РБК заявление пресс-службы дипведомства.

В пресс-службе добавили, что для Киева важно, чтобы его партнеры сохраняли твердость и солидарность при сдерживании «разрушительных намерений России». В министерстве надеются, что Германия будет придерживаться «более проактивной позиции» в вопросе об усилении обороноспособности Украины «перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», сказано в сообщении.

Ранее глава Военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. В ответ МИД Украины потребовал опровергнуть эти слова и заявил, что они подрывают суверенитет и территориальную целостность государства, а также «усилия по деэскалации ситуации в области безопасности в Европе».