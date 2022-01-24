Великобритания следом за США начала эвакуацию дипломатов из Киева

Великобритания вслед за США приступила к эвакуации дипломатов с Украины.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sky News и BBC.

При этом отмечается, что посольство Великобритании в Киеве «остается открытым и продолжит выполнять важную работу». По информации BBC, страну покинет примерно половина сотрудников посольства.

Отъезд британских дипломатов из Украины происходит на фоне частичной эвакуации и американских граждан из страны.

При этом МИД Украины ранее отмечал, что данное решение является «преждевременным», а также, что реальной новой угрозы для иностранных дипломатов нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2022, 20:26
    Гость: Парацельс

    Мелкобритты даже специально из ЕС вышли чтобы сподручнее было разжигать войну на континенте))

  2. 24.01.2022, 19:55
    Гость: Да

    "ведь сами же придумали, что дядюшка Си попросил дядюшку Пу никого не мочить до конца олимпиадного цикла."
    -----

    Столь грубая ложь обычно свидетельствует о реально намеченной войне, а потом война как бы всё спишет.

    Значит, скоро американцы с командуют зеленскому "фас" и война начнётся..

  3. 24.01.2022, 19:51
    Гость: Да

    Много фейков, непонятно.

    Есть явно фейковая инфа, что Россия хочет поставить другую власть на Украине, называют какого-то Муратова.

    Хохлы, это хоть кто такой? :)

  4. 24.01.2022, 19:47
    Гость: Да

    У вас превышение примерно в два раза. Не 200 000, а 100 000, причём это не у границ!

    Это в основном за 200 км!

    К тому же большая часть там и раньше была.

    Конечно, если считать на любое число километров, учитывая всё российские войска, можно насчитать сколько угодно.

    Поэтому могу сказать, если считать 400 км отграниц Украины, то там где-то 175 000 войск. Но это же 400 км!!! Вы бы ещё за 1000 км считали!

    Украина имеет армию 250 000 , при этом вблизи Российской границы - 20-40 км, не менее 120 000 войск.

    При этом прямо на глазах на Украине разгружаются сотни тонн вооружений. Одновременно добавляются войска НАТО на других наших границах.

    Уже и злобный клоун Зеленский приказал разведке быть активнее.

    Немецкие и голландские дипломаты тоже покидают Киев.

    Администрация, Байдена заявила, что закончила подготовку списка войск для переброску на границы России.
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    Вывод однозначный - Украина готова атаковать -сначала Донбасс, а потом и Россию, при полной поддержке Запада...

  5. 24.01.2022, 19:02
    Гость: Пиндосятина еще

    не поняла, что живет уже не на острове. Украина уже очередной штат пиндосятины, значит и пиндостан уже не остров.

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