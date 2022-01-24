Великобритания следом за США начала эвакуацию дипломатов из Киева

12:02 24.01.2022

Великобритания вслед за США приступила к эвакуации дипломатов с Украины.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sky News и BBC.

При этом отмечается, что посольство Великобритании в Киеве «остается открытым и продолжит выполнять важную работу». По информации BBC, страну покинет примерно половина сотрудников посольства.

Отъезд британских дипломатов из Украины происходит на фоне частичной эвакуации и американских граждан из страны.

При этом МИД Украины ранее отмечал, что данное решение является «преждевременным», а также, что реальной новой угрозы для иностранных дипломатов нет.