Великобритания следом за США начала эвакуацию дипломатов из Киева
Великобритания вслед за США приступила к эвакуации дипломатов с Украины.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sky News и BBC.
При этом отмечается, что посольство Великобритании в Киеве «остается открытым и продолжит выполнять важную работу». По информации BBC, страну покинет примерно половина сотрудников посольства.
Отъезд британских дипломатов из Украины происходит на фоне частичной эвакуации и американских граждан из страны.
При этом МИД Украины ранее отмечал, что данное решение является «преждевременным», а также, что реальной новой угрозы для иностранных дипломатов нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мелкобритты даже специально из ЕС вышли чтобы сподручнее было разжигать войну на континенте))
"ведь сами же придумали, что дядюшка Си попросил дядюшку Пу никого не мочить до конца олимпиадного цикла."
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Столь грубая ложь обычно свидетельствует о реально намеченной войне, а потом война как бы всё спишет.
Значит, скоро американцы с командуют зеленскому "фас" и война начнётся..
Много фейков, непонятно.
Есть явно фейковая инфа, что Россия хочет поставить другую власть на Украине, называют какого-то Муратова.
Хохлы, это хоть кто такой? :)
У вас превышение примерно в два раза. Не 200 000, а 100 000, причём это не у границ!
Это в основном за 200 км!
К тому же большая часть там и раньше была.
Конечно, если считать на любое число километров, учитывая всё российские войска, можно насчитать сколько угодно.
Поэтому могу сказать, если считать 400 км отграниц Украины, то там где-то 175 000 войск. Но это же 400 км!!! Вы бы ещё за 1000 км считали!
Украина имеет армию 250 000 , при этом вблизи Российской границы - 20-40 км, не менее 120 000 войск.
При этом прямо на глазах на Украине разгружаются сотни тонн вооружений. Одновременно добавляются войска НАТО на других наших границах.
Уже и злобный клоун Зеленский приказал разведке быть активнее.
Немецкие и голландские дипломаты тоже покидают Киев.
Администрация, Байдена заявила, что закончила подготовку списка войск для переброску на границы России.
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Вывод однозначный - Украина готова атаковать -сначала Донбасс, а потом и Россию, при полной поддержке Запада...
не поняла, что живет уже не на острове. Украина уже очередной штат пиндосятины, значит и пиндостан уже не остров.