"Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил"

09:16 28.01.2022

Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно. Об этом заявил первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

По его словам, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке "зоны беззакония", в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы и боевики.

"Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших и плохих", получают "вторую жизнь" определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения. Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных, как во время своей дислокации, так и после ухода. Последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации", — указал дипломат.

Полянский подчеркнул, что в последние годы террористам "нанесли серьезный удар", вынудив их покинуть территории, подконтрольные законным властям Сирии. При этом Россия совместно с сирийскими военными силами продолжают поиск и ликвидацию боевиков в стране.

В свою очередь, захват боевиками тюрьмы "Синаа", где содержались порядка 5 тысяч джихадистов, стал возможен в результате "продолжающихся заигрываний США с террористическими элементами в САР".

"Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка боевиков с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует", — резюмировал Полянский.