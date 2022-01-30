Участники «Конвоя свободы» в Канаде заняли столицу, премьер эвакуирован
В Канаде продолжается антиправительственная акция "Конвой свободы". Ее участники прибыли в столицу страны Оттаву.
Канадские дальнобойщики в субботу многотысячным караваном отправились в Оттаву из Ванкувера на запланированную акцию протеста, в ходе которой они заявили о своем намерении "устроить дорожные заторы" в канадской столице до тех пор, пока правительство не отменит требования об обязательной вакцинации для отрасли грузоперевозок и о 14-дневном карантине после возращения из США.
Грузовики растянулись на несколько кварталов, пока протестующие продолжали собираться на Парламентском холме. Протестующие принесли плакаты, музыку и гудели из своих автомобилей, пишет ИА Красная Весна. Всего в акции протеста планируют принять участие более 1,5 млн человек.
Фото со страницы группы Convoy to Ottawa 2022 в Facebook
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против дальнобойщиков и их требований. Он назвал их "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами".
Как сообщают СМИ, Джастин Трюдо был эвакуирован вместе с семьей из резиденции в Оттаве в секретное место из "соображений безопасности".
По ходу движения колонны участников приветствовали и поддерживали жители Канады.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не эвакуировался, а сбежал и сейчас в израиле просит политическое убежище!
На сегодняшний день количество украинцев в общем количестве населения Канады составляет примерно 4 % и занимает седьмое место в ТОПе национальных меньшинств страны.
В марте 2020 года свое украинское происхождение подтвердили 1,354 млн человек. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Из них примерно 350 тысяч человек имеют обоих родителей-украинцев, более 950 тысяч человек — одного из родителей.
Вот это ЛЮДИ,а не плебс!
Есть. Это внуки тех кто в ОУН служил. Они из Европы в Канаду убегали.
Нет такого слова в русском языке. И хорошо.