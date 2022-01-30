Участники «Конвоя свободы» в Канаде заняли столицу, премьер эвакуирован

В Канаде продолжается антиправительственная акция "Конвой свободы". Ее участники прибыли в столицу страны Оттаву.

Канадские дальнобойщики в субботу многотысячным караваном отправились в Оттаву из Ванкувера на запланированную акцию протеста, в ходе которой они заявили о своем намерении "устроить дорожные заторы" в канадской столице до тех пор, пока правительство не отменит требования об обязательной вакцинации для отрасли грузоперевозок и о 14-дневном карантине после возращения из США.

Грузовики растянулись на несколько кварталов, пока протестующие продолжали собираться на Парламентском холме. Протестующие принесли плакаты, музыку и гудели из своих автомобилей, пишет ИА Красная Весна. Всего в акции протеста планируют принять участие более 1,5 млн человек.

Фото со страницы группы Convoy to Ottawa 2022 в Facebook

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против дальнобойщиков и их требований. Он назвал их "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами".

Как сообщают СМИ, Джастин Трюдо был эвакуирован вместе с семьей из резиденции в Оттаве в секретное место из "соображений безопасности".

По ходу движения колонны участников приветствовали и поддерживали жители Канады.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.01.2022, 17:07
    Гость: Раисе Ивановне из Симферополя

    На сегодняшний день количество украинцев в общем количестве населения Канады составляет примерно 4 % и занимает седьмое место в ТОПе национальных меньшинств страны.
    В марте 2020 года свое украинское происхождение подтвердили 1,354 млн человек. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Из них примерно 350 тысяч человек имеют обоих родителей-украинцев, более 950 тысяч человек — одного из родителей.

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