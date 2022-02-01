Дания первой в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения
В Дании с 1 февраля прекращают действовать все ограничения против коронавируса COVID-19. Таким образом, страна станет первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры, пишет "Интерфакс".
Теперь в Дании перестанут быть обязательными маски и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменен лимит на количество людей в закрытых помещениях.
При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.
Предложение отменить все ограничения поступило от министерства здравоохранения на прошлой неделе и позже было утверждено парламентом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не стоит думать, что Дания такая сильная и независимая страна, а её руководство стоит на страже интересов своего народа.
Не стоит обольщаться на сей счёт. Всё идёт по заранее разработанному плану - недочеловеки мир поэтапно загоняли в искуственно созданную ситуацию. Теперь эти же недочеловеки временно возвращают ситуацию назад. Но уже не на исходные позиции, потому что им удалось достичь своих промежуточных результатов!
Дании просто разрешили это сделать. На очереди - Англия и Финляндия.
Дания Дания Дания Дания Дания Дания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто надо устроить хороший пикничёк с мордобоем переходящим в поножовщину в одном из особнячков на берегу озера Вашингтон в городке Медина.
Стран, в которых живут люди и не гадят друг другу.
В других странах все по-другому.
Ворье всегда боится потерять нажитое "тяжким трудом", как кРаб с Галер, поэтому устраивает бойню против обворованного народа.
Ворье никогда не отменить все ковид-ограничения в числе первых.
Ведь нужно всегда быть начеку и отвлекать внимание челяди на ковид, его мутации, Украину и др.
Всё ещё впереди, сейчас приняли кучу законов, потом эти законы применят сразу и добавят ещё новую партию. Билл Гейтс будет вещать про новые вирусы, это теперь его конёк, хотя за тот вирус который был создан искуственно, ему бы под трибунал и в расход вместе с подельниками.