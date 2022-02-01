Дания первой в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения

19:18 1.02.2022

В Дании с 1 февраля прекращают действовать все ограничения против коронавируса COVID-19. Таким образом, страна станет первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры, пишет "Интерфакс".

Теперь в Дании перестанут быть обязательными маски и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменен лимит на количество людей в закрытых помещениях.

При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.

Предложение отменить все ограничения поступило от министерства здравоохранения на прошлой неделе и позже было утверждено парламентом.