Госдепартамент США приказал американским госслужащим покинуть Белоруссию

Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну.

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что данное распоряжение вызвано "увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной", что делает поездки и нахождение американских граждан в Белоруссии "опасным", а ситуацию в регионе "непредсказуемой".

"Также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", - подчеркнули в Госдепе, добавив, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси серьезно ограничены из-за "ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.02.2022, 09:51
    Гость: Скатертью дорога

    Думаю местным неправительственным организациям типа брсм, союзу женщин, профсоюзам стоит организовать фдэшмоб с демонстративным расстиланием скатерти перед уезжающей пиндоснёй. И в интернет и по телеку. А пограничнику, проверяющему у пиндосни паспорта, после проверки демонстративно на камеру снять резиновые перчатки и брезгливо их выбросить в мусорную корзину. Это в общем и целом будет отражать реальное отношение в стране к этим э-э-э (как бы помягше чтоб не забанили) хе-хе-монам.

  5. 01.02.2022, 09:28
    Гость: Ну

    все, пропала Белая Русь. Уедут и увезут с собой колу, жвачку и туалетную бумагу и макдональсы закроют. Как жить будем , славяне?

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