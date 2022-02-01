Госдепартамент США приказал американским госслужащим покинуть Белоруссию

07:55 1.02.2022

Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну.

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что данное распоряжение вызвано "увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной", что делает поездки и нахождение американских граждан в Белоруссии "опасным", а ситуацию в регионе "непредсказуемой".

"Также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", - подчеркнули в Госдепе, добавив, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси серьезно ограничены из-за "ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".