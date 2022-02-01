Госдепартамент США приказал американским госслужащим покинуть Белоруссию
Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну.
"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что данное распоряжение вызвано "увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной", что делает поездки и нахождение американских граждан в Белоруссии "опасным", а ситуацию в регионе "непредсказуемой".
"Также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", - подчеркнули в Госдепе, добавив, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси серьезно ограничены из-за "ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Батька дай этой нечести пинка под зад да не один!!!
позитивная новость.
Думаю местным неправительственным организациям типа брсм, союзу женщин, профсоюзам стоит организовать фдэшмоб с демонстративным расстиланием скатерти перед уезжающей пиндоснёй. И в интернет и по телеку. А пограничнику, проверяющему у пиндосни паспорта, после проверки демонстративно на камеру снять резиновые перчатки и брезгливо их выбросить в мусорную корзину. Это в общем и целом будет отражать реальное отношение в стране к этим э-э-э (как бы помягше чтоб не забанили) хе-хе-монам.
Главное, чтобы они за шасси не цеплялись.
все, пропала Белая Русь. Уедут и увезут с собой колу, жвачку и туалетную бумагу и макдональсы закроют. Как жить будем , славяне?