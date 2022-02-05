Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа «одного Китая»

15:18 5.02.2022

Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление внешнеполитического ведомства Тайваня.

РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. Помимо прочего, в заявлении говорится, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.

"В ответ на "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип "одного Китая" и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)", - говорится в заявлении.

В заявлении Тайваня также указано, что "Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им".

Принцип "одного Китая" является основой установления дипломатических отношений Пекина со всеми государствами, в том числе и с РФ, ни одна страна, официально признающая Тайвань, не может установить дипотношения с КНР, пока не разорвет связи с Тайбэем.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.