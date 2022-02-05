Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа «одного Китая»
Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление внешнеполитического ведомства Тайваня.
РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях. Помимо прочего, в заявлении говорится, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.
"В ответ на "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип "одного Китая" и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)", - говорится в заявлении.
В заявлении Тайваня также указано, что "Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им".
Принцип "одного Китая" является основой установления дипломатических отношений Пекина со всеми государствами, в том числе и с РФ, ни одна страна, официально признающая Тайвань, не может установить дипотношения с КНР, пока не разорвет связи с Тайбэем.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда застревают в лифте многие начинают жать подряд на все кнопки
Эрэфия ж к нему лишь пламеннее льнёт:
Мол, мною, господин, пренебрегай, как знаешь,
А я твоим Тайвань, не рыпаясь, признАю!
Тайвань поддерживается США и странами Запада. Поэтому естественная позиция Москвы - выступить против западного альянса.
До 1972 года именно Тайвань представлял Китай в ООН, и ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев не могли это изменить. Лишь когда США решили сделать маоистский Китай союзником против СССР, представлять Китай в ООН они разрешили КНР.
Зачем так бесцеремонно лезть в китайские дела?