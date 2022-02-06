Антонов: посольство России в США будет работать до последнего дипломата

Посольство России в США намерено работать "до последнего дипломата" и делать все для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат твердо убежден, что от плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.02.2022, 22:59
    Гость: одна гнилая "просрочка" была

    и один тухляк. И то пиндосовские барыги загребали огромные барыши за свою тухлятину. Есть было невозможно эту свиную, убогую тухлять... М-да, осчастливили нас тогда пиндосы.. Ничего не скажешь!!

  4. 06.02.2022, 19:03
    Гость: blog2038,.

    "Антонов: посольство России в США будет работать до последнего дипломата"
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    Иди-ты, а как может быть иначе.

  5. 06.02.2022, 18:58
    Гость: Заглянул мимоходом

    После применения аналогичных ответов в адрес посольства США в Москве американцы начинают причитать. Надо узнать у Салливана, они тоже будут работать до последнего ипломата?

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