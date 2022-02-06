"Антонов: посольство России в США будет работать до последнего дипломата"

11:12 6.02.2022

Посольство России в США намерено работать "до последнего дипломата" и делать все для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат твердо убежден, что от плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все.