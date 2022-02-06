Антонов: посольство России в США будет работать до последнего дипломата
Посольство России в США намерено работать "до последнего дипломата" и делать все для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - приводит его слова ТАСС.
Дипломат твердо убежден, что от плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и один тухляк. И то пиндосовские барыги загребали огромные барыши за свою тухлятину. Есть было невозможно эту свиную, убогую тухлять... М-да, осчастливили нас тогда пиндосы.. Ничего не скажешь!!
Никто не хотел уезжать
к сожалению люди часто забывают хорошее Особенно-российские
"Антонов: посольство России в США будет работать до последнего дипломата"
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Иди-ты, а как может быть иначе.
После применения аналогичных ответов в адрес посольства США в Москве американцы начинают причитать. Надо узнать у Салливана, они тоже будут работать до последнего ипломата?