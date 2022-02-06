Полиции Оттавы не хватает сил для прекращения протестов дальнобойщиков

13:45 6.02.2022

Полиции канадской столицы Оттавы, где более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против ограничений из-за COVID-19, не хватает сил, чтобы положить конец демонстрациям, сообщил телеканал CBC со ссылкой на главу столичной полиции Питера Слоли.

"Нам нужно задействовать дополнительные ресурсы", - заявил он на экстренном заседании совета полицейской службы Оттавы.

При этом, по данным CBC, для урегулирования ситуации привлечены примерно 500 доступных офицеров службы, у которых не было выходных почти две недели. Им на помощь переброшены сотни других представителей правоохранительных органов Канады, пишет "Интерфакс".

Также Слоли признал ошибки, допущенные полицией при реагировании на ситуацию. Он добавил, что не знает, когда протесты могут завершиться.

В свою очередь председатель совета полицейской службы Оттавы Дайан Динс заявила, что протестующим придает смелости недостаток решимости со стороны канадских властей. "Эта группа (демонстрантов - ред.) - угроза нашей демократии. Мы видим нечто большее, чем просто проблема для Оттавы. Это общенациональный бунт. Это мятеж", - сказала она.

15 января в Канаде вступило в силу распоряжение правительства о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы Канады с США. Это и вызвало массовый протест водителей, которые развернули свои фуры и со всех концов огромной страны пошли на Оттаву.

Первоначально в столицу выдвинулась из Ванкувера колонна из 500 грузовиков, но на подходе к столице в колонне, которая растянулась на 70 км, насчитывалось, как сообщила The Toronto Sun, уже около 50 тысяч автомашин.

Протест дальнобойщиков получил всенародную поддержку.