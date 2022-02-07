Из резиденции Трампа изъяли «любовные письма» Ким Чен Ына

20:39 7.02.2022

Газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Национальное управление архивов и документации (NARA) США изъяло из резиденции экс-президента Дональда Трампа документы, относящиеся у периоду его президентства.

Среди бумаг оказались послания от лидера КНДР Ким Чен Ына, которые Трамп однажды назвал «любовными письмами», а также письмо бывшего президента США Барака Обамы, адресованное преемнику.

По закону о президентских записях, в официальных архивах должны храниться письма, заметки, электронные письма, факсы и другие документы, относящиеся к периоду работы президента США и связанные с выполнением его обязанностей. Однако некоторые документы Трамп забрал домой. При этом советники Трампа отрицают наличие какого-либо злого умысла в хранении документов в резиденции и настаивают на том, что в коробках, которые изъяли сотрудники архива, хранились памятные вещи, сувениры, письма от мировых лидеров и другая корреспонденция, передает РБК.