Из резиденции Трампа изъяли «любовные письма» Ким Чен Ына

Газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Национальное управление архивов и документации (NARA) США изъяло из резиденции экс-президента Дональда Трампа документы, относящиеся у периоду его президентства. 

Среди бумаг оказались послания от лидера КНДР Ким Чен Ына, которые Трамп однажды назвал «любовными письмами», а также письмо бывшего президента США Барака Обамы, адресованное преемнику.

По закону о президентских записях, в официальных архивах должны храниться письма, заметки, электронные письма, факсы и другие документы, относящиеся к периоду работы президента США и связанные с выполнением его обязанностей. Однако некоторые документы Трамп забрал домой. При этом советники Трампа отрицают наличие какого-либо злого умысла в хранении документов в резиденции и настаивают на том, что в коробках, которые изъяли сотрудники архива, хранились памятные вещи, сувениры, письма от мировых лидеров и другая корреспонденция, передает РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2022, 22:40
    Гость: майк

    На которых написано из России с любовью. Он вроде как учился у нас и тоже немного русский

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