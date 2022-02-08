Великобритания рассматривает возможность укрепления НАТО на востоке Европы

Великобритания рассматривает возможность отправки истребителей "Тайфун" и военных кораблей "для защиты Юго-Восточной Европы", об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет "Интерфакс". 

По его словам, что действия России в отношении Украины вынуждают НАТО укреплять свои позиции в Европе.

"Если Россия начнет еще одно вторжение, то заставит Запад осуществить многое из того, что она стремится предотвратить. На самом деле, это уже происходит", - в частности, заявил Джонсон, добавив, что на фоне напряженности вокруг Украины "Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток".

Однако Джонсон не отвергает возможность дипломатического урегулирования украинского кризиса, но при условии, что Россия обеспечит "деэскалацию" ситуации.

Для обсуждения возможностей решения проблемы путем диалога в Москву в ближайшее время отправятся министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британского МИД Лиз Трасс, напомнил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 13:35
    Гость: d

    Если Россия начнет еще одно вторжение
    -
    вот Так западные ивреи рисуют виртуальную реальность.
    через какое-то время Эта Ложь будет представлена как якобы "факт".
    будь мид рф не иврейской вотчиной, а реальной структуторй Национального государства - британию надо было-бы дубасит на всех углах за это Вранье.
    но этого никто не делает и это создает Основу для дальнейшей лжи.

  2. 08.02.2022, 09:57
    Гость: 3 танкиста

    У них министр обороны смешная неграмотная гёрл, которая любит на танках кататься. Пусть приезжают с рыжим клоуном, мы погоняем.

  3. 08.02.2022, 09:54
    Гость: Парацельс

    Запад - самый злейший враг России, с ними вообще надо всякие контакты сворачивать.
    Технологии можно брать с Востока, там люди приличнее намного.
    Китай, Корея...

  4. 08.02.2022, 09:48
    Гость: он что, идиот

    этот джонси?? Сколько можно все это обсуждать.. Укропобандеровцы сами называются. Сколько людей уже поубивали, города поразрушили, а эти все обсуждают.. Бандеровцев только могила исправит..

  5. 08.02.2022, 08:28
    Гость: stalker

    "...в Москву в ближайшее время отправятся министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британского МИД Лиз Трасс". При такой риторике со стороны Великобритании вообще о чем переговоры можно вести ? Сначала ультиматумы выдвигают, грозят, а потом "дипломатическую миссию" отправляют. Пусть сначала тон понизят, а потом и говорить будет о чем.

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