Великобритания рассматривает возможность укрепления НАТО на востоке Европы

07:50 8.02.2022

Великобритания рассматривает возможность отправки истребителей "Тайфун" и военных кораблей "для защиты Юго-Восточной Европы", об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет "Интерфакс".

По его словам, что действия России в отношении Украины вынуждают НАТО укреплять свои позиции в Европе.

"Если Россия начнет еще одно вторжение, то заставит Запад осуществить многое из того, что она стремится предотвратить. На самом деле, это уже происходит", - в частности, заявил Джонсон, добавив, что на фоне напряженности вокруг Украины "Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток".

Однако Джонсон не отвергает возможность дипломатического урегулирования украинского кризиса, но при условии, что Россия обеспечит "деэскалацию" ситуации.

Для обсуждения возможностей решения проблемы путем диалога в Москву в ближайшее время отправятся министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британского МИД Лиз Трасс, напомнил он.