Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне

Фото с сайта duma.gov.ru

Киев полным ходом готовится к войне на юго-востоке страны, все боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, в страну также перебрасывают военную технику и боеприпасы из стран НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу».

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения», — сказал чиновник. Также, по словам Нарышкина, у СВР есть информация, что на Украине образовались отряды боевиков-джихадистов.

Он также отметил, что Служба безопасности Украины и военнослужащие разрабатывают планы провокаций на линии разграничения в Донбассе в стиле фальшивок «белых касок» в Сирии. Также на Украине в несколько раз увеличилось число представителей западных СМИ.

«Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», — заявил Сергей Нарышкин.

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