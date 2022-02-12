Президент Туркменистана заявил о намерении уйти в отставку
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении уйти в отставку, оставив за собой должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.
"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область", - приводит слова Бердымухамедова "Интерфакс".
"Как вы знаете, 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав, тем самым, огромное доверие", - сообщил глава Туркменистана.
По его словам, это доверие он ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов.
В настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.
Гурбангулы Бердымухамедову - 64 года.
Досрочные выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у него много преданных друзей.
что вору главное - вовремя смыться. Насмотрелся на Казахстан.
Очень разумно! Тут главное в елбасы не превратится
Китай указал кловану на беспредел.
Бункерный пока выеживается.
Все меньше юлит на этом форуме старческая немочь ( штурман, иван з, иван иванович, ссаня из бредлина, IgS, время Ч, d(gvoz) он же , d(dermo).
У елбасы из РФ нет сына вице-премьера. Так что не дождетесь.